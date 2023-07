Tardino (Lega), soddisfazione sulla nomina Francilla consigliere vice premier e ministro Salvini

di Press Service

06/07/2023

“Esprimo soddisfazione per la nomina a consigliere del vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, del sindaco Matteo Francilia, amico e militante storico del nostro Movimento.

L’incarico odierno è un segnale importante di premialità alla coerenza e alla serietà mostrate, tratti distintivi in un contesto, come quello siciliano, caratterizzato sovente da cambi di partito. Come Lega Sicilia per Salvini Premier, siamo orgogliosi che il ministro Salvini punti, nell’attività di governo, su giovani competenti, di valore e leali, e siamo fiduciosi nel contributo che Matteo Francilia potrà apportare all’attività politica del vice presidente del Consiglio dei ministri, in linea con i bisogni e le necessità della Sicilia”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.