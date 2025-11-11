Vittoria che sa di riscatto per il Team Scaletta, nella gara di esordio del girone di Coppa Italia sul campo della Meta Catania. Dopo sconfitta per 3-2 alla seconda giornata di campionato, sempre sollo stesso parquet, Pensabene e compagne hanno imparato dai propri errori, giocando una partita concentrata e senza dare peso a dinamiche esterne, pensando solo a giocare il proprio futsal senza farsi condizionare dalle avversarie, come accaduto nel secondo tempo della gara di campionato. La squadra di coach Cernuto ha messo sul parquet del “Pala Nitta” tutte le proprie individualità, riuscendo a dettare i tempi della partita senza mai subirli.





Avvio abbastanza equilibrato con la formazione messinese attenta a non subire e pronta a ripartire per colpire le avversarie. È uno schema da rimessa laterale battuta da Cristiano a stappare il match, con la calcettista in maglia biancoblù che trova la complicità del portiere ospite e riesce a siglare la prima gioia stagionale. Scaletta che prosegue con ordine, accettando l’agonismo in campo ma senza perdere la bussola del gioco. È Manti a trovare il raddoppio con una giocata super. La laterale scappa via sulla mancina ed incrocia di esterno sotto al sette, un pallone potente e preciso impossibile da prendere.





Al rientro dagli spogliatoi le messinesi accusano il primo momento di difficoltà, dando spazio ad eccessi di leziosità sia sotto porto ma anche in fase di ripartenza. Da un retropassaggio nasce una punizione a due dal limite dell’area, su cui è strepitosa Martino a superarsi per ben due volte. De Gaetano prova a non buttare via il pallone ma da una rimessa che sembrava conquistata, si fa rubare il tempo e così la retroguardia capitola sulla rete di Li Noce che sembra riaprire il match. Nemmeno il tempo però per le catanesi di organizzare le offensive per il pari, che Marchetta offre uno splendido assolo che riporta a due le marcature di distanza.





Coach Cernuto inizia far ruotare tutte le proprie calcettiste e Scaletta che amministra con consapevolezza il doppio vantaggio che diventa triplo ancora con un tiro secco di Manti che sigla così la doppietta. Nel finale nervosismo che cresce ed agonismo che fa aumentare i decibel degli scontri e dei falli. È ancora Li Noce a provare a dare una speranza alla Meta Catania con una bella azione ed un destro che batte Martino, ma questa volta il Team Scaletta è molto concentrato e deciso a chiudere la contesa e portarsi a casa l’intera posta in palio.

Adesso all’orizzonte per la Coppa Italia, ci sarà il decisivo match tra Team Scaletta e Athletic Club Palermo, per decretare la vincitrice del girone che si giocherà poi gli spareggi per l’accesso alle Final-Eight di Coppa Italia.

