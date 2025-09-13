Dal 13 settembre al 5 ottobre 2025, il territorio tra l’Etna e l’Alcantara si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per l’evento “Teatro del Gusto”. L’iniziativa promossa dal GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, come spiega il presidente Ignazio Puglisi – è un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso borghi incantevoli come Santa Domenica di Vittoria, Fiumefreddo di Sicilia, Malvagna, Piedimonte Etneo, Moio Alcantara, Randazzo, Motta Camastra e Zafferana Etnea.L’evento celebra le eccellenze del territorio siciliano, fondendo tradizione culinaria, musica, arte e folclore. Ogni weekend, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera unica, dove il sapore si unisce allo spettacolo. Il programma del “Teatro del Gusto” è pensato per soddisfare ogni palato e ogni passione. Appassionati di cucina e curiosi potranno assistere alle creazioni di alcuni dei nomi più noti della ristorazione siciliana. In programma showcooking con qualificati chef stellati, mentre sono previsti workshop condotti da Ruggero Sardo e Salvo La Rosa. Le serate si animeranno con le note di artisti di fama. Si esibiranno l’Angel’s Band, il cantautore Mario Incudine, la band siciliana Tinturia e l’icona della musica d’autore Mario Venuti, regalando al pubblico momenti di grande energia ed emozione. Non mancheranno le risate con gli spettacoli di Massimo Spata, Andrea Barone e il duo comico I Badaboom, che porteranno leggerezza e allegria nelle piazze dei borghi. Le radici della Sicilia saranno protagoniste con sfilate di carretti siciliani, esibizioni di gruppi folk e performance di artisti di strada, che riporteranno in vita l’anima più autentica e popolare dell’isola. Il “Teatro del Gusto” 2025 – sottolinea il presidente del Gal, Puglisi – è un’occasione imperdibile per scoprire e gustare il cuore pulsante della Sicilia, tra sapori inimitabili, tradizioni secolari e l’accoglienza calorosa di una terra straordinaria”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.