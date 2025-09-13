Il Comune annuncia intervento di riqualificazione di un’area disagiata per la quale la deputata aveva ottenuto già mesi fa un finanziamento pari a 50mila euro, mai speso dall’amministrazione etnea.

“Se l’intenzione di Fdi era davvero quella di dimostrare attenzione per il territorio di Trappeto Nord e per tutto il IV Municipio di Catania, non si capisce perché l’Amministrazione etnea abbia deciso di non utilizzare i 50mila euro che, grazie ad una norma che porta la mia firma, la Regione siciliana aveva messo a disposizione proprio per la riqualificazione del campetto ubicato tra via Capo Passero e Viale Tirreno”.

Così Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle.

“Nonostante io abbia personalmente sollecitato l’Amministrazione – spiega la parlamentare che è anche componente della commissione Antimafia all’Ars – e nonostante ci fossero ampi margini per presentare, entro i termini previsti, il progetto di massima al Dipartimento regionale di competenza, il Comune ha ritenuto di non usufruire del finanziamento e di sprecare l’opportunità di trasformare quell’area in uno spazio di legalità”.

“La riqualificazione dell’area è certamente una buona notizia – aggiunge Marano – ma resta incomprensibile la rinuncia ai fondi regionali. Forse non si voleva dar atto che le proposte per la nostra città possono provenire anche dall’opposizione Ad essere danneggiati non sono i partiti ma i cittadini catanesi. E poi altro mistero: abbiamo appreso dalla stampa che il progetto di riqualificazione sarebbe il frutto di un lavoro scaturito anni addietro. Se il progetto era pronto, allora non si comprende perché non sia stato presentato prima”.

Sulla vicenda è intervenuto anche Giuseppe Ragusa, consigliere della IV Municipalità del Comune di Catania: “Le scelte compiute da questa Amministrazione nulla hanno a che vedere con il bene comune. Quest’ultimo prescinde dal colore politico di questa o quella iniziativa. Restiamo basiti di fronte ad un atteggiamento di parte che non guarda né alla Comunità né all’interesse collettivo”.





