“Un atto di necessità”.

Così Sebastiano Mancuso, autore del testo e regista dell’Ildegarda che andrà in scena dall’otto al dieci gennaio nella sala di Piazza Scammacca a Catania, ha definito lo spettacolo, prodotto da Lumina, interpretato da Alice Ferlito nel ruolo della protagonista e da Cosimo Coltraro nei panni di Volmar, e con l’architettura visiva di Gabriella Trovato.

Al centro di tutto, la figura di Santa Ildegarda di Bingen, visionaria monaca benedettina che fu anche profetessa, pioniera della medicina olistica nonché compositrice, linguista, artista, filosofa mistica, tanto da esser proclamata Dottore della Chiesa da Benedetto XVI. Dalle sue visioni mistiche, trascritte dal monaco Volmar, nacquero testi di straordinaria profondità, in cui si si esplora il rapporto tra essere umano e creazione, tra ascolto e visione, tra morte e rinascita.

L’autore ha spiegato che non si tratta di una semplice biografia, ma un viaggio interiore composto da parola, corpo e immagini, in cui “la scena diventa luogo di rivelazione”.

Mancuso afferma di aver incontrato Ildegarda “non nei libri ma nella ferita dentro di me: e non è venuta a parlarmi di fede, ma a chiedermi verità, quella che ti smonta, ti pone davanti a te stesso, ti costringe a scegliere: o vivi intero, o continui a sopravvivere a metà”.

“Una donna, Ildegarda – ha aggiunto – che ha bruciato il compromesso, che non ha addomesticato lo Spirito con il linguaggio, che ha osato dire ciò che vedeva, anche quando faceva paura. Quando era proibito. Ecco perché questa nostra rappresentazione non chiede consenso, ma presenza. Non vuole applausi: vuole varchi. Non cerca pubblico: cerca testimoni”.

“Ildegarda – ha detto Alice Ferlito – è stato una vera scoperta: un incontro di anime, una sorta di cammino. Per noi che lo rappresentiamo e per chi lo verrà a vedere. Sarà un momento di grande introspezione: più che a uno spettacolo, assisterete a un rituale”.

“Considero questa – ha sottolineato Cosimo Coltraro – un’esperienza molto importante per me, sia come interprete, sia come uomo. Per la prima volta, come attore, sono fuori dalla mia comfort-zone. E come uomo sto affrontando un testo mistico che consideravo lontano dal mio modo di essere. Eppure, mi sento di consigliare a tutti questo spettacolo”.

Va aggiunto che la drammaturgia delle luci è firmata da Simone Raimondo e che assistente alla regia è Dania Lentini.

Ildegarda andrà in scena giovedì 8 gennaio alle 20, venerdì 9 alle 17.30 e sabato 10 alle 17 all’interno di un’antica sacrestia negli spazi di Piazza Scammacca, luogo che, sottolinea l’associazione culturale Lumina, “accoglie e protegge la ricerca teatrale contemporanea”. La produzione consiglia di prenotare o di acquistare on line i biglietti collegandosi al link https://www.eventbrite.it/e/1979190163056?aff=oddtdtcreator

