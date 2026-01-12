La Filca Cisl Sicilia e la Filca Cisl di Catania esprimono piena vicinanza all’impresa edile Jonica 2001, vittima di una grave tentata estorsione nel cantiere per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Acireale, opera pubblica finanziata con fondi del Pnrr.

“Quanto accaduto – commentano il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia Paolo D’Anca e il segretario provinciale Filca Cisl Catania, Giuseppe Famiano – è un fatto gravissimo che condanniamo con assoluta fermezza. Siamo vicini all’imprenditore e ai lavoratori del cantiere che, con grande senso di responsabilità, hanno scelto la strada della legalità denunciando l’accaduto alle forze dell’ordine. Episodi come questo rappresentano un attacco diretto non solo alle singole imprese, ma all’intero sistema produttivo sano del territorio”.

La Filca Cisl sottolinea inoltre “l’importanza di tutelare le imprese che operano nel rispetto delle regole e degli impegni assunti, soprattutto in una fase cruciale come quella dell’attuazione del Pnrr.

Non servono solo attestati di solidarietà quando accadano episodi come questo, ma atti concreti -proseguono D’Anca e Famiano – e in questi anni la Filca Cisl Siciliana è stata concretamente al fianco delle imprese che hanno denunciato estorsioni, mettendo a disposizione, attraverso i propri enti bilaterali, strumenti di tutela e supporto. Lo Stato e le istituzioni -concludono D’Anca e Famiano -devono essere sempre più presenti nei territori, nei cantieri e accanto a chi denuncia. Solo così si può spezzare il ricatto dell’illegalità e garantire lavoro sicuro, dignitoso e trasparenza. La Filca Cisl continuerà a vigilare e a sostenere ogni iniziativa volta a difendere legalità, lavoro e sviluppo nel settore delle costruzioni e saremo promotori, insieme ai sindacati di settore e la parti datoriali in sede di rinnovo contrattuale territoriale, di prevedere ed introdurre misure a sostegno concreto per queste imprese che denunciano”

