“Curò. Chi ama non abbandona. Nemmeno i rifiuti.”

La SRR Palermo Provincia Est lancia la campagna contro l’abbandono illecito dei rifiuti. Presentazione il 24 ottobre a Termini Imerese Curò è una parola che in Sicilia si dice a chi si vuol bene. È un vezzeggiativo, una carezza detta a mezza voce. Ma è anche il verbo curare: avere cura di ciò che amiamo. Da questa doppia anima nasce “Curò. Chi ama non abbandona. Nemmeno i rifiuti.”, la campagna di sensibilizzazione promossa dalla SRR Palermo Provincia Est per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti. L’iniziativa coinvolge i 38 comuni della società e si inserisce nell’ambito di “Sicilia Pulita”, il bando dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Energia, che sostiene le SRR nella promozione di azioni contro l’abbandono dei rifiuti.





L’idea di fondo è semplice: l’amore per il proprio territorio non si dichiara soltanto a parole, si dimostra con i fatti. E il primo fatto è non lasciare dietro di sé ciò che ci appartiene: l’abbandono illecito di rifiuti, infatti, costituisce un costo sociale a carico di tutti, sia in termini di danno ambientale che di costi di bonifica dei luoghi. Per questo Curò sceglie di uscire dai palazzi e dalle sale convegni. Gli appuntamenti in programma si svolgeranno direttamente nei luoghi dove l’abbandono dei rifiuti è più frequente, con un formato esperienziale che mette i cittadini al centro. I primi, già fissati, sono sabato 24 ottobre a Collesano e domenica 8 novembre a Gangi; previste tappe anche a Lascari, Altavilla Milicia e non solo; evento conclusivo domenica 22 novembre.

Accanto agli incontri in presenza, la campagna vive online, con storie, volti e voci del territorio, che vi invitiamo a condividere con noi: piccoli gesti quotidiani che, messi insieme, fanno la differenza. “Con la campagna “Curò” – dichiara la Presidente Daniela Fiandaca – vogliamo toccare le corde più profonde dell’identità e dell’orgoglio delle nostre comunità. Prendersi cura del territorio non è solo un dovere civico o un obbligo di legge, ma un atto d’amore spontaneo verso la nostra terra e verso chi la abita.





Questa presidenza e l’intera governance della SRR sono fortemente impegnate nel fornire ai 38 comuni soci tutti gli strumenti necessari per contrastare la piaga dell’abbandono dei rifiuti. Tuttavia, la vera svolta culturale può nascere solo dalla collaborazione attiva di ogni singolo cittadino. Sostenuti dall’Assessorato Regionale dell’Energia, scendiamo in strada e andiamo nei luoghi sensibili per dimostrare che un futuro più pulito e sostenibile è possibile, a partire dai nostri gesti quotidiani.” Sui social, Curò è già attiva Facebook e Instagram sono i canali dedicati alla campagna, dove seguire aggiornamenti, racconti e appuntamenti sul territorio. Facebook:

https://www.facebook.com/curo.nemmenoirifiuti/ Instagram: https://www.instagram.com/curo_nemmenoirifiuti/ La conferenza stampa Curò sarà presentata ufficialmente il 24 ottobre alle ore 15:30, presso la sede di Termini Imerese, in Piazza XXV Aprile, 1. Alla conferenza sono invitati i rappresentanti della stampa e degli enti e tutti i cittadini. Curò. Chi ama non abbandona. Nemmeno i rifiuti. Campagna di sensibilizzazione per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti, promossa dalla SRR Palermo Provincia Est – “Sicilia pulita ” Seguici su Facebook e Instagram per non perderti aggiornamenti e appuntamenti sul territorio.

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