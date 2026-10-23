L’Istituto Gramsci Siciliano promuove la presentazione e la proiezione del documentario Il prezzo che paghiamo (Italia, 2025 | 37′), prodotto da Greenpeace Italia e ReCommon, diretto da Sara Manisera e con la produzione esecutiva di Fada Collective.

L’iniziativa si terrà martedì 27 ottobre, alle ore 17.30, presso la sede dell’Istituto Gramsci Siciliano, ai Cantieri Culturali alla Zisa | Palermo.

INGRESSO LIBERO





IL FILM

“Il prezzo che paghiamo” intreccia le storie di persone comuni, i cui destini sono condizionati dalla crisi climatica e dall’industria fossile.

In Emilia-Romagna, Maria Gordini, un’agricoltrice, ha perso la casa e l’azienda a causa delle gravi alluvioni che hanno pesantemente colpito la regione nel 2023 e 2024.

In Basilicata, Camilla Nigro, Isabella Abate e Giorgio Santoriello vivono le pesanti conseguenze delle attività estrattive di ENI, Shell e Total Energies.

Nei territori in cui vivono, segnati da decenni di trivellazioni, si trova il più grande giacimento di petrolio su terra dell’Europa occidentale.





A seguire, per approfondire le questioni sollevate dal film, si svolgerà un dibattito sul tema della crisi climatica e delle responsabilità dell’industria fossile.

Ne discuteranno: Chiara Campione, Direttora Esecutiva di Greenpeace Italia; Antonio Tricarico, Direttore del programma ReCommon.

Aprirà l’incontro Salvatore Nicosia, Presidente dell’Istituto Gramsci Siciliano

L’incontro/dibattito sarà coordinato da Giuseppe Silvestri

Luogo: Istituto Gramsci Siciliano, Cantieri culturali alla Zisa – via Paolo Gili , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.