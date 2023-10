DAL 27 AL 29 OTTOBRE LA TERZA EDIZIONE “ THE SICILY INTERNATIONAL CHOIR FESTIVAL”. QUATTORDICI CORALI POLIFONICHE SI ESIBIRANNO IN QUATTRO CITTA’ DELLA SICILIA ORIENTALE: CATANIA, TAORMINA, MESSINA, ACIREALE.

Si scaldano i motori verso l’ultimo weekend di ottobre, che vedrà protagonista la musica corale, in occasione della terza edizione “The Sicily international Choir Festival”. Catania, Taormina, Messina e Acireale, ospiteranno dal 27 al 29 ottobre, diversi cori polifonici e formazioni gospel provenienti dall’Italia e dall’Europa esibirsi in importanti Chiese per valenza artistico – storico, con un ampio repertorio di canti: da quelli classici conosciuti in tutto il mondo, a quelli popolari.

Un festival non competitivo, che sin dalla prima edizione, è andato a crescere per partecipazione di formazioni corali e per presenza di pubblico. Aspettative che non mancano per questa edizione 2023, che già conta dei numeri e qualche novità: quattro, come le chiese scelte; quattordici come le corali che parteciperanno nelle tre giornate. Un viaggio dal nord al sud dell’Italia, fino a comprendere le isole, per otto dei cori protagonisti: Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia. Ma si andrà anche oltre il confine italiano grazie ai canti interpretati da cinque corali provenienti dalla Bulgaria, Grecia, Slovacchia, Lithuania.

Una commistione di stili e interpretazioni non solo dal punto di vista musicale, ma anche per gli abiti indossati, che vanno a descrivere ogni corale, che diventa occasione ogni anno di scambio cultuale.

Una manifestazione “The Sicily International Choir Festival” che nasce dalla sinergia tra EuroArt production s.r.l Italia e Leon Promotion Malta, il cui intento è quella di farla crescere in tutta la Sicilia.

