Grande attesa per la nuova edizione del Beer Catania, il festival dedicato alle birre artigianali più seguito del Sud Italia.

Un evento non solo dedicato ai birrifici artigianali, ma anche alle eccellenze agroalimentari siciliane che quest’anno, dal 23 al 26 maggio, accoglierà gli appassionati del mondo del luppolo e non solo presso l’Istituto Ardizzone Gioeni in via Etnea 595 a Catania.

Il Festival rappresenta da anni un appuntamento importante nel panorama nazionale e i riscontri delle precedenti edizioni costituiscono un buon viatico per un’edizione 2024 all’insegna dei grandi numeri con oltre 20 birrifici e microbirrifici artigianali provenienti da tutta la Sicilia e da tutta Italia, oltre 100 spine a disposizione del pubblico per gustare e apprezzare le migliori birre artigianali d’Italia.

Un evento diventato nel tempo un contenitore di eccellenze che funge anche da grande attrattore per i flussi turistici che scelgono la Sicilia per scoprire i mille volti del suo universo enogastronomico. E dopo il successo dello scorso anno anche quest’anno sarà prevista un’area dedicata alle prelibatezze del territorio che ospiterà dieci produttori d’eccellenza culinaria siciliana.

Un evento incentrato su degustazioni, seminari, conferenze, talk e masterclass per gli appassionati e i cultori della birra artigianale che avranno la possibilità di partecipare a momenti di confronto e degustazione con importanti esperti di birre artigianali. Anche quest’anno Beer Catania si preannuncia un appuntamento imperdibile per gli amanti della birra artigianale, del local food, e del divertimento. L’ingresso all’evento, come ogni anno, sarà gratuito.

Luogo: Catania, Via Etnea , 595, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.