Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre, Piazza Castelnuovo a Palermo ospiterà una nuova edizione del Mobility Expo by SM, la manifestazione organizzata dalla rivista Sicilia Motori con il patrocinio del Comune di Palermo. Per tre giorni, la piazza si trasformerà in uno spazio espositivo all’aperto dedicato alle novità del mercato automobilistico, all’innovazione tecnologica e ai temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. Protagoniste saranno le vetture dei marchi BYD, Chery, Fiat, Honda, Jaecoo, Kia, Lancia, Lepas, Mazda e Omoda, rappresentati dalle concessionarie ufficiali Astercar (Kia e Mazda), Nuova Cori (Honda), Nuova Sport Car (BYD), R.Star (Chery, Jaecoo, Lepas e Omoda) e Stellantis & You (Fiat e Lancia). I visitatori avranno l’opportunità di conoscere da vicino alcuni dei modelli più recenti e le tecnologie che stanno accompagnando l’evoluzione del settore automobilistico.





Accanto all’esposizione delle vetture, il Mobility Expo proporrà anche iniziative dedicate alla ricerca, alla formazione e alla storia dell’automobile. Tra i partecipanti figurano l’Automobile Club d’Italia (ACI) e l’Università degli Studi di Palermo, che presenterà la monoposto Formula SAE progettata e realizzata dagli studenti di Ingegneria. Sarà inoltre presente il Museo dei Motori e dei Meccanismi, con un’esposizione dedicata all’evoluzione della tecnica motoristica. Spazio anche ad aziende ed enti siciliani impegnati nello sviluppo di tecnologie avanzate e di soluzioni per la mobilità intelligente e sostenibile. Un percorso attraverso la storia dell’automobile sarà invece proposto dall’Heritage Red Carpet, esposizione di vetture d’epoca che affiancherà le novità del mercato, offrendo un confronto tra passato e presente dell’industria automobilistica.





L’inaugurazione ufficiale è prevista alle ore 10 di venerdì 23 ottobre. A seguire si svolgerà la tavola rotonda “Muoversi domani: la mobilità del futuro tra innovazione, sicurezza e città”, moderata da Dario Pennica, direttore di Sicilia Motori. Al confronto prenderanno parte Gianfranco Fenocchio, General Manager di Bosch Engineering Italy, Maurizio Carta, assessore alla Mobilità del Comune di Palermo, e rappresentanti dell’Automobile Club d’Italia e dell’Università degli Studi di Palermo. Le conclusioni saranno affidate a Giuliano Forzinetti, assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo. Il Mobility Expo – organizzato dalla rivista Sicilia Motori e da Motus Media – sarà visitabile gratuitamente per tutte e tre le giornate, con le vetture che rimarranno in esposizione in Piazza Castelnuovo 24 ore su 24, fino a domenica 25 ottobre.

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