Cresce Grande Sicilia a seguito dell’adesione del consigliere comunale di Torretta, Andrea Gambino. A ufficializzare la nomina è l’on. Gianfranco Miccichè, il quale afferma: “L’adesione di Andrea Gambino, giovane amministratore del Comune di Torretta, é il segno che il progetto politico di Grande Sicilia continua a crescere e ad arricchirsi di energie ed esperienze. Il radicamento nel territorio è la base su cui stiamo costruendo, mattone su mattone, le sfide che ci attendono”.

“Un ringraziamento speciale – conclude Miccichè – va a Eusebio Dalì, la cui interlocuzione ha permesso di raggiungere questo risultato, nell’ottica di una base già solida che si amplia sempre di più”.

