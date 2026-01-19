In vendita in libreria e in tutti i maggiori store on line

IL DISORDINE COSTITUITO, e molto altro…

di Maria Grazia Brandara

Genere: Autobiografia Listino: € 15,50 Editore: Europa Edizioni Collana: Chronos Lingua: Italiano Pagine: 198 EAN: 9791220157025





Questo romanzo è il racconto di una donna che ha affrontato le sfide della vita con determinazione, passione e una profonda voglia di cambiamento. Dalla politica alla lotta contro la mafia, fino alla sua lotta più personale contro il tumore, Maria Grazia ci regala un viaggio ricco di speranza, resilienza e amore per la sua terra, la Sicilia.

Con uno sguardo lucido e, talvolta, ironico, Maria Grazia ci racconta i momenti difficili che l’hanno forgiata, ma anche quelli di grande gioia e soddisfazione che hanno tracciato il suo cammino. La sua vita, segnata dalla politica e dall’impegno sociale, è una testimonianza di coraggio e di quel potere di “non arrendersi mai”, anche nei momenti più oscuri.





Questo romanzo non è solo una storia di lotta e sacrificio, ma anche un racconto di speranza e di luce. È il racconto di una donna che ha trovato la forza di rialzarsi ogni volta, di sorridere di fronte alle difficoltà e di costruire un futuro migliore. Con leggerezza e un pizzico di allegria, Maria Grazia ci invita a non mollare mai, a lottare sempre per ciò che è giusto, e a credere che, anche dopo le tempeste, arriverà sempre un raggio di sole.

Maria Grazia Elena Brandara nata a Naro (AG) il 29 agosto 1956, è l’ultima di quattro fratelli. Ha ricoperto per due volte la carica di sindaco di Naro, è stata deputato all’Assemblea Regionale Siciliana e più volte commissaria straordinaria sia in un comune di 40.000 abitanti sia per la gestione delle aree industriali della Sicilia. Oggi è presidente del Consiglio di amministrazione del consorzio per la gestione dei beni confiscati alla mafia e presidente dell’associazione “Una Nuova Agorà”.

