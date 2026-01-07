Energia, partecipazione e grande entusiasmo hanno caratterizzato le selezioni delle Damigelle del Carnevale Termitano 2026, che si sono svolte presso il Menefod. Ben 19 aspiranti Damigelle si sono presentate alle selezioni, animando la serata insieme ai presentatori e ai membri del Comitato Cerimoniale dei Nanni, Alberto Fazio e Luca Pusateri.

Nel corso della serata, le aspiranti Damigelle sono state chiamate a mettersi in gioco partecipando a giochi goliardici, pensati per mettere in luce simpatia, spigliatezza e capacità di coinvolgimento, qualità fondamentali per poter accompagnare con allegria le storiche figure di U Nannu ca Nanna.





Quest’anno è stato introdotto un nuovo metodo di selezione: oltre al giudizio espresso dal Comitato Cerimoniale, la scelta di due Damigelle è stata demandata a giurie dedicate. Una Damigella è stata eletta dalla Giuria Tecnica, composta dal Sindaco Maria Terranova, Marika Veca e Roberta Sozio; un’altra Damigella è stata invece scelta dalla Damilgiuria, composta dalle Damigelle uscenti, portatrici dell’esperienza maturata l’anno precedente.

Al termine delle selezioni sono state elette le sei Damigelle del Carnevale Termitano 2026: Giulia Iannarino, Elisa Brucato, Giorgia Scimeca, Carla Valeriano, Rebecca Napoli e Sofia Verde.





A commento della serata, Viviana Raja ha dichiarato: «La partecipazione e l’energia dimostrate dalle aspiranti Damigelle confermano quanto interesse ci sia nel ricoprire questo ruolo. Tutte le ragazze che hanno partecipato hanno mostrato di avere a cuore le tradizioni del Carnevale Termitano e le storiche figure di “U Nannu ca Nanna”, di cui la mia famiglia detiene le maschere. Anche quest’anno il Carnevale promette grande spettacolo e divertimento e siamo già al lavoro per garantire il nostro impegno nella gestione del Cerimoniale dei Nanni, con l’obiettivo di portarli in tutte le scuole e nei luoghi di aggregazione del territorio».

Nelle prossime settimane verranno pianificati gli incontri nelle scuole, che saranno comunicati agli istituti scolastici. Come da tradizione, la richiesta sarà quella di accogliere l’arrivo dei Nanni e delle Damigelle con un clima di festa, affinché ogni visita diventi un momento di svago, condivisione e allegria per grandi e piccoli.

Luogo: TERMINI IMERESE, PALERMO, SICILIA

