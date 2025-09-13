



“L’emergenza idrica a Trabia ha ormai raggiunto un livello che rischia di lasciare l’intera popolazione residente completamente a secco,dichiara il Sindaco di Trabia ,il Dott.Francesco Bondi’,nei giorni scorsi, uno dei due pozzi (c.d. pozzo Cameccia) da cui il Comune ha finora attinto l’acqua si è completamente prosciugato, mentre nel secondo (c.d. pozzo Campo Sportivo) si è registrato un preoccupante abbassamento del livello idrico che fa fondatamente temere un totale esaurimento dell’acqua in tempi molto brevi.

Le cause di tali eventi sono da individuare negli eccessivi emungimenti di acqua che AMAP SPA da oltre un anno effettua dai propri pozzi ubicati nel territorio comunale di Trabia.

Tale situazione e i rischi legati all’indiscriminato prelevamento delle risorse idriche è stato ripetutamente segnalato con diverse note e con diversi atti stragiudiziali al Genio Civile, ad AMAP SPA, all’Autorità di Bacino e all’ATI Idrico.

A tali diffide, tuttavia, non è mai seguito alcun concreto provvedimento da parte dei competenti organi che potesse scongiurare quanto denunciato, ossia il prosciugamento dei pozzi comunali.

Di fronte all’insensibilità di tali comportamenti e alle responsabilità di coloro che con la loro condotta e\o omissione hanno determinato il depauperamento delle risorse idriche e i danni sull’assetto idrogeologico del territorio, questo Comune non intende restare inerte.

E’, infatti, prevista la convocazione di un’ assemblea cittadina per portare a conoscenza della popolazione la situazione venutasi a determinare e per decidere quali iniziative popolari assumere a tutela dei diritti dell’intera comunità di Trabia di poter continuare ad usufruire dell’Acqua-

Il Comune intende, inoltre, presentare apposita denuncia alla Procura della Repubblica e alla Procura Generale della Corte dei Conti affinchè venga verificata la sussistenza di eventuali reati e di eventuali danni erariali e si proceda nei confronti dei responsabili.

Saranno, infine, avviate tutte le opportune azioni legali per il risarcimento dei danni nei confronti degli Enti responsabili, nonché nei confronti dei soggetti che con la loro azione o omissione hanno contribuito a creare la situazione sopra esposta conclude lo stesso Sindaco Bondi’

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.