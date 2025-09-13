Dal 20 al 27 settembre 2025 Siracusa accoglie la diciassettesima edizione dell’Ortigia Film Festival. Una settimana intensa che accoglierà autori, attori e pubblico in un dialogo continuo fatto di storie, visioni ed emozioni condivise. Il filo rosso scelto per questa edizione, “Cinema ed Eros. L’amore salverà il mondo”, non è una formula retorica ma un invito a ripensare l’eros come sguardo, come forza che avvicina e permette di riconoscere l’altro. In un tempo segnato da distanze e divisioni, il cinema diventa lo spazio in cui quell’energia si traduce in incontro, vulnerabilità condivisa e possibilità di restare umani.

Il festival si aprirà domenica 21 settembre con l’anteprima regionale di Amata di Elisa Amoruso, a cui andrà il Premio Speciale OFF17/2025. già presentato alle Giornate degli Autori di Venezia. Una storia intima e potente, interpretata da Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia, che affronta i temi dell’amore, della maternità e della libertà. La regista sarà presente a Siracusa per accompagnare il film e dialogare con il pubblico.

Grande attesa anche per l’anteprima mondiale di The Last Image della regista ungherese Piros Zankay, in programma nella sezione Cinema Women dedicata alle nuove voci femminili. Il film racconta l’arrivo di Annelise, pittrice tedesca, in un piccolo villaggio ungherese dove il passato riaffiora attraverso le fratture di una famiglia irrisolta. Dopo la proiezione, il pubblico potrà incontrare la regista insieme all’interprete Levente Molnár.

Sabato 27 settembre, all’Arena Minerva, i Premi all’Eccellenza Cinematografica saranno consegnati a Fabrizio Gifuni e Barbara Bouchet, due percorsi diversissimi eppure entrambi scolpiti nella memoria collettiva. Gifuni, reduce dal successo alla 82a Mostra del cinema di Venezia con Portobello di Marco Bellocchio, è un interprete capace di muoversi tra cinema, teatro e televisione con la stessa intensità, collezionando David di Donatello e Nastri d’Argento con interpretazioni che hanno raccontato il Paese in profondità, da La meglio gioventù a Esterno notte. Barbara Bouchet, icona incontrastata del cinema italiano anni ’70, è da tutti considerata un vero sex symbol dalla bellezza disarmante. Diva cosmopolita, ha attraversato Hollywood e Cinecittà lavorando con registi come Otto Preminger, Martin Scorsese, Pasquale Festa Campanile, Lucio Fulci e Mauro Bolognini. Amata da Quentin Tarantino e celebrata come simbolo intramontabile di libertà ed eleganza, a Ortigia ripercorrerà la sua straordinaria carriera. I due artisti incontreranno il pubblico in un doppio talk condotto da Laura Delli Colli, tra aneddoti di vita e segreti di set.

Per un’intera settimana Ortigia diventa il luogo in cui il cinema si fa esperienza viva, specchio della contemporaneità e occasione di scoperta. Un festival che appartiene al suo territorio e al tempo stesso guarda lontano, portando a Siracusa le voci, i volti e le storie che continuano a dare senso alla parola cinema.





Luogo: Teatro Comunale Siracusa, Via del Teatro, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

