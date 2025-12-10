Continua il festival “Zampognarea” con una due giorni dedicata al tema “Letture, immagini, oggetti e suoni”. Il 13 e 14 dicembre, al Tinni Tinni Arts Club, lo spazio culturale multimediale promosso da AreaSud e Darshan, si alterneranno laboratori, presentazioni di libri, mostre fotografiche e un nuovo spettacolo multimediale.

Il laboratorio “Canne sonore” sarà l’occasione, per bambini e ragazzi, per scoprire i suoni degli strumenti a fiato e delle zampogne, con la guida dei soci dell’associazione (13 dicembre– ore 15:00 e 14 dicembre – ore 11:00; info: associazioneareasud@gmail.com – whatsapp 3314861931).

Sempre il 13 dicembre, alle ore 18.00, l’inaugurazione della mostra fotografica “Presepi viventi di Sicilia” a cura dei soci ACAF, Associazione Catanese Amatori Fotografia, che prosegue la collaborazione già avviata in occasione del Festival Mediterraneo di Musica Sacra. Le fotografie in mostra, insieme ad altre provenienti dagli archivi dei fotografi, saranno parte dello spettacolo multimediale “Resonet!”, in cui le immagini dei presepi viventi dialogheranno con le musiche e i canti della tradizione natalizia. (13 dicembre ore 20:30, ingresso gratuito, posti limitati). Il concerto sarà in replica il 14 dicembre alle 20:30 sempre presso il Tinni Tinni Arts Club.





Il 14 dicembre, alle 17:30, l’appuntamento è con Sergio Di Giorgio, costruttore, suonatore e studioso della zampogna, che presenterà il suo libro “Nella mente della Zampogna”, Rubbettino Editore, un’occasione unica per ascoltare, dalla voce di uno dei protagonisti della ricerca in Italia, suoni e storie della musica di tradizione. (Tinni Tinni Arts Club, Via Scuto 19, Catania – ingresso gratuito).

Zampognarea proseguirà con altri due concerti nelle chiese del centro storico catanese. L’Orchestra Scontrino sarà di scena il 18 dicembre, alle 20:30 (Chiesa di Santa Chiara, Via Garibaldi 89, ingresso gratuito) per un’iniziativa di solidarietà dal “Natale si avvicina – prepariamo insieme una festa per tutti”, organizzata insieme alla Comunità di Sant’Egidio. Nella suggestiva Chiesa di Sant’Anna, il Frottole Vocal Ensemble terrà un concerto corale dal titolo “Puer Natus Est” il 19 dicembre alle 19:30 (Chiesa di Sant’Anna, Via Sant’Anna 14, ingresso gratuito).





Fino al 6 gennaio 2026 sarà possibile visitare la mostra di zampogne e cornamuse “Zampognarea. Il mondo delle zampogne tra uomini e suoni” all’interno del percorso di visita del Museo Diocesano di Catania.

Da oltre vent’anni, Zampognarea rappresenta un presidio culturale importante, capace di unire ricerca, spettacolo e partecipazione. Il festival, sotto la direzione artistica di Maurizio Cuzzocrea, promuove la memoria sonora dei territori, sostenendo artigiani, musicisti e studiosi, e favorendo lo scambio tra tradizioni diverse diventando un appuntamento di riferimento nel panorama culturale siciliano.

Il programma è consultabile sul sito www.zampognarea.it e sui canali social.

