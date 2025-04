Il futuro delle infrastrutture, dei Trasporti e la gestione dei Rifiuti sono punti cruciali in un piano di rilancio dello sviluppo economico dell’Isola. Sarà uno dei temi centrali del congresso regionale della Fit Cisl Sicilia “Guidiamo il Cambiamento”, che si svolgerà martedì 8 aprile dalle ore 9,30 presso il Marina Convention center di Palermo. Ad aprire sarà la relazione del segretario generale Fit Cisl Sicilia Dionisio Giordano, interverrà il segretario generale Cisl Sicilia Leonardo La Piana e concluderà il segretario generale Fit Cisl nazionale Salvatore Pellecchia. Nel corso del congresso, alle ore 11,30 si terrà la tavola rotonda su “Infrastrutture, Trasporti e Gestione dei Rifiuti. La sfida per lo sviluppo della Sicilia”, che sarà introdotta dal segretario Giordano e che vedrà la partecipazione dell’assessore regionale Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò, dell’amministratore delegato Italferr Dario Lo Bosco, del commissario straordinario infrastrutture ferroviarie Filippo Palazzo, del direttore regionale Trenitalia Sicilia Vincenzo Pullara, del direttore struttura Anas Sicilia Raffaele Celia, del presidente Anav Sicilia Antonio Graffagnini, del presidente ADSP Mare di Sicilia Occidentale Pasqualino Monti, del presidente del CTS regionale per le autorizzazioni ambientali Gaetano Armao, del direttore generale del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti Arturo Vallone, del segretario Cisl Sicilia La Piana e del segretario generale Fit nazionale Pellecchia. Nel pomeriggio l’elezione del consiglio generale che dovrà poi eleggere il segretario generale e la segreteria della Fit Cisl Sicilia.

