Grande risultato sportivo per la JKASicilia Palermo, affiliata JKA WF Italia, al Palazzetto dello Sport di Formigine (MO) nello scorso weekend , in occasione della gara di Kata e Kumite.

Gli atleti del team palermitano hanno conquistato tre titoli di Campioni Italiani JKA. Nella categoria Esordienti Kata, il gradino più alto del podio è andato a Maria Vicari, mentre Alessia Gallo, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Ragazzi Kata. Fra i maschi, netta affermazione di Ruggiero Vicari, medaglia d’oro Kumite e cintura marrone.

In generale un bottino complessivo di nove medaglie, che conferma ormai il livello tecnico assoluto della palestra GrinClub, dove si allenano tutti i ragazzi, sotto l’occhio attento e il lavoro svolto con la guida del tecnico JKA 5º Dan, Elvio Salvatore D’Alù.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.