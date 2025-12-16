Palermo, Piazza Lolli – Lunedì pomeriggio

Grande successo per il primo giorno di distribuzione di giocattoli nei quartieri di Palermo, iniziativa promossa dall’associazione La Sicilia per i Siciliani, guidata da Tony Guarino. L’evento si è svolto presso la storica ex stazione Lolli, trasformata per l’occasione in un luogo di festa e solidarietà.





Un gesto di unione e partecipazione

La popolazione palermitana e misilmerese ha risposto con entusiasmo, donando centinaia di giocattoli che sono stati distribuiti ai bambini presenti. La piazza si è animata con passanti, famiglie e curiosi, tra cui anche il noto “sciccoso di Palermo”. A rendere l’atmosfera ancora più magica, un cittadino vestito da Babbo Natale ha distribuito giocattoli e caramelle, accompagnato da un gruppo di elfi volontari.





Le parole di Tony Guarino

«Questo progetto è stato fortemente voluto da me e dai miei volontari» – ha dichiarato Tony Guarino, presidente dell’associazione La Sicilia per i Siciliani e del movimento del popolo siciliano – «Da oltre due mesi ci siamo impegnati nella raccolta dei giocattoli, anche sotto la pioggia, ed è stato un lavoro fatto con il cuore. La partecipazione degli abitanti di Misilmeri ci ha sorpreso: hanno contribuito con un record di 800 giocattoli donati e acquistati dalla popolazione stessa».





Un messaggio di unità

Guarino ha sottolineato il significato profondo dell’iniziativa: «Il messaggio che vogliamo mandare è uno solo: unione tra il popolo. Abbiamo dimostrato che i siciliani e i palermitani sono uniti. Persino da Priolo, in provincia di Siracusa, sono arrivati giocattoli. Questo dimostra che i cittadini, se uniti, possono fare ogni cosa per il bene dei bambini e della nostra amata terra, senza chiedere aiuto alle istituzioni».





Prossimi appuntamenti

L’associazione ha annunciato che nei prossimi giorni si terranno altri eventi, concludendo con un grande appuntamento presso il Comune di Misilmeri. La popolazione è invitata a seguire le iniziative anche attraverso i canali social del movimento.

Questo è solo l’inizio: il popolo palermitano, unito, dimostra di poter costruire azioni concrete per la collettività e la dignità sociale.

