Anche quest’anno c’è un appello a cui tutti siamo chiamati: la partecipazione alla maratona di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare della Fondazione Telethon. È questo il leitmotiv della XIV edizione della “Walk of life- CammiAMO per la Vita” Telethon, che tornerà in scena in piazza Università a Catania, per 4 giorni, dal 27 al 30 aprile.

Nella sala giunta del comune di Catania la presentazione ufficiale della maratona alla presenza di Giuseppe Pennisi, dell’ufficio direzione del gabinetto del sindaco di Catania; di Maurizio Gibilaro, coordinatore provinciale Telethon; Carmelo Furnari, vice coordinatore Telethon; Loriana Palermo, responsabile villaggio Telethon; Gina Aloisio, responsabile eventi mattutini e pomeridiani Telethon,; Elisa Petrillo, presentatrice Telethon, Sara Pettinato, dell’associazione Agata per le donne; Salvo Raffa, presidente CSVE; Angelo Musmeci, presidente coordinamento provinciale ASI Catania; Giuseppe D’Angelo, presidente Creoos, e il vice presidente del Cna, Tony Ruberto.

Come ogni anno verrà allestito il villaggio della ricerca e della solidarietà e ovviamente gli spettacoli che si terranno nel grande palco di piazza Università, con l’esibizione di artisti, band locali e non solo. Un calendario ricco di eventi che prenderanno ufficialmente il via giovedì 27 aprile alle 10.00 con l’apertura del villaggio Telethon, che ospiterà attività ludiche e sportive anche per ragazzi diversamente abili, check-up e screening gratuiti, sull’udito, e con l’associazione SOS Catania, la misurazione della pressione e dei valori glicemici. Ma non solo, sarà presente anche l’autoemoteca del gruppo donatori sangue AVIS Catania, la croce rossa e la protezione civile “Le aquile”.

“Catania non è mai stata seconda a nessuno per solidarietà – spiega Maurizio Gibilaro – specie riguardo la Fondazione Telethon che in Italia rappresenta un esempio di efficienza, moralità e trasparenza nella raccolta fondi. Non a caso abbiamo deciso di realizzare la maratona per 4 giorni perché confidiamo nel grande aiuto che ogni donna, mamma e famiglia potrà dare al raggiungimento dell’obiettivo finale: raccogliere fondi per la ricerca scientifica per le malattie genetiche rare”.

Ogni giorno dalla mattina al pomeriggio, sul palco solidale si alterneranno centinaia di associazioni che hanno abbracciato la causa Telethon a sostegno delle malattie genetiche rare, che sono oltre 6mila. Ciascuno di loro lancerà un messaggio di speranza per invitare quante più persone a dare un contributo alla ricerca e aiutare chi è meno fortunato.

