L’UdC continua a crescere. Il partito dimostra ogni giorno di più la sua capacità di creare rete, di fare politica con buonsenso e, soprattutto, di avere una visione per il Paese

Saverio Giovanni Bertè viene nominato nel coordinamento provinciale UdC responsabile delle politiche economiche e finanziarie dal Coordinatore Franzella Paolo. Bertè laureandosi in Scienze Politiche, con una tesi in diritto tributario dal titolo : Illecito fiscale e sistema sanzionatorio nel diritto tributario ; Da qualche anno si dedica alla progettazione europea, collabora dopo aver conseguiti appositi titoli con una società in ambito finanziario.



Il Coordinatore Provinciale Franzella Paolo: “Desidero esprimere il mio più sentito riconoscimento per il nostro Dirigente Provinciale, Saverio Giovanni Bertè, per la scelta di far parte del nostro progetto. La sua instancabile dedizione e il suo impegno professionale nel campo finanziario porteranno notevoli benefici al nostro partito. La sua abilità nel gestire le sfide e nel creare opportunità dimostra una competenza straordinaria. Grazie al suo lavoro, il nostro partito in provincia avrà un notevole incremento di partecipazione e supporto. È un vero pilastro del nostro team, La sua professionalità e la sua passione per l’UDC sono un esempio per tutti noi.”





Il Segretario Regionale UDC Regionale Decio Terrana: apprendo con soddisfazione la nomina di Saverio Giovanni Bertè alle politiche economiche e finanziarie ha espresso il suo sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal Coordinatore Provinciale Paolo Franzella. Terrana, ha lodato la capacità di Franzella di unire il Partito e di promuovere iniziative che rispondano alle esigenze della comunità locale. Ha evidenziato come la leadership di Franzella sia stata cruciale per il rafforzamento dell’UDC nella Provincia di Palermo e per il raggiungimento di importanti obiettivi politici. Terrana ha concluso augurando a Franzella di continuare con la stessa passione e determinazione, confidando che il suo contributo sarà essenziale per il futuro del Partito.





