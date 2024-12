Sicilia – Il Coordinatore regionale dell’ Udc Decio Terrana, sentito l’ On. Lorenzo Cesa ha comunicato la nomina di Responsabile regionale per i Trasporti dell’ Udc affidata a Giuseppe Brunetto. Ispettore presso l’ Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) è stato per due mandati consigliere comunale e Assessore presso il Comune di Carini e l’ unione dei Comuni della Baronia. Terrana ha espresso soddisfazione per la competenza e la disponibilità di Giuseppe Brunetto nel mettersi al servizio della comunità siciliana in un settore strategico per lo sviluppo della nostra terra. “Il caro voli rappresenta un problema particolarmente avvertito per varie fasce della popolazione siciliana – ha detto Terrana – i primi ad essere colpiti sono senza dubbio i giovani che per motivi di studio e lavoro la mobilità rappresenta una necessità, in secondo luogo è l’intera economia regionale a risentirne e la sua attrattività turistica fortemente penalizzata dal lievitare dei costi, occorre – conclude Decio Terrana – promuovere politiche che possano diminuire e agevolare il costo dei voli e infrastrutture adeguate, un tema sul quale l’ Udc si è sempre battuto con impegno e responsabilità”. La nomina di Brunetto è stata accolta con piacere dal coordinatore provinciale dell’ Udc di Palermo Paolo Franzella e dal neo Coordinatore di Carini del partito Giovanni Gallina, quest’ ultimo impegnato nell’ organizzazione locale dell’ Udc con particolare impegno e dedizione.

