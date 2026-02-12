Il presidente regionale Lorefice: “Le nostre sedi sono a disposizione per assistere i consumatori”

«Siamo felici di questo importante passo che può dare un po’ di respiro ai consumatori siciliani duramente colpiti dal maltempo. Ma puntare l’attenzione anche sulla successiva rateizzazione». A dichiararlo è stato Salvatore Lorefice, presidente regionale Udicon Sicilia, a seguito della decisione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che prevede misure urgenti a sostegno di chi è stato colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026.

Il provvedimento dispone la sospensione per 6 mesi dei termini di pagamento delle bollette di energia elettrica, gas, servizio idrico e gestione rifiuti urbani per le utenze site nei comuni siciliani che rientrano tra le aree colpite e inserite negli elenchi regionali, relativamente ad abitazioni o sedi produttive distrutte, danneggiate o sgomberate in seguito agli eventi calamitosi.





«Si tratta di una misura necessaria e tempestiva – ha sottolineato Lorefice – che tutela famiglie e imprese in un momento di estrema difficoltà. Tuttavia, è fondamentale che i cittadini siano consapevoli che la sospensione non equivale a una cancellazione del debito: al termine dei 6 mesi scatterà la rateizzazione degli importi non pagati».

La delibera Arera prevede infatti che, al termine del periodo di sospensione, gli importi dovuti vengano rateizzati su un periodo minimo di 12 mesi, senza applicazione di interessi. I consumatori potranno beneficiare della misura presentando apposita istanza, corredata da autocertificazione del danno subito, entro il 30 aprile 2026.





«È importante che i cittadini non dimentichino la successiva dilazione – ha proseguito Lorefice -. Gli importi sospesi dovranno comunque essere corrisposti, seppur con modalità agevolate. Per questo motivo invitiamo tutti i consumatori interessati a informarsi adeguatamente e a pianificare per tempo la gestione di questi pagamenti».

Udicon Sicilia si pone al fianco dei consumatori colpiti dagli eventi calamitosi e mette a disposizione le proprie sedi territoriali per fornire assistenza gratuita nella compilazione delle istanze.

«Le nostre sedi sono a disposizione per assistere le persone in questa fase delicata – ha concluso il presidente regionale -. Invitiamo tutti i cittadini che hanno subito danni a causa del maltempo e che necessitano di supporto a rivolgersi ai nostri sportelli. Saremo al loro fianco per garantire che i loro diritti vengano tutelati e che possano accedere a tutte le misure di sostegno previste».

