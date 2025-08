Il mare al centro dell’incontro istituzionale tra il neo-Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, avv. Francesco Rizzo, e il Segretario Regionale della UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida, insieme al Segretario Generale della UGL Messina, Tonino Sciotto.

L’incontro, programmato nell’ambito delle visite istituzionali della UGL Sicilia, si è svolto in un clima di cordialità e concretezza, rappresentando un’occasione utile di confronto sui temi che riguardano il futuro dell’area dello Stretto e della costa messinese.





Si è discusso del potenziale occupazionale legato alle attività portuali e marittime, evidenziando il ruolo strategico dell’Autorità di Sistema Portuale nella crescita economica del territorio. Sono stati affrontati temi cruciali per il rilancio di Messina, come il progetto del waterfront da Boccetta all’Annunziata, il nuovo porto di Tremestieri e la riqualificazione della zona Falcata.

“Siamo soddisfatti di aver incontrato una figura di alta competenza e profilo come l’avv. Rizzo – dichiarano Giuffrida e Sciotto – riteniamo che il Governo nazionale abbia fatto una scelta giusta. Siamo pronti a dare il nostro contributo affinché queste grandi sfide vengano affrontate con visione e concretezza”, sottolineano i dirigenti UGL.





Apprezzamento è stato espresso anche per la gestione positiva dell’Ente, trovando un bilancio sano e un forte senso di appartenenza da parte del personale.

“L’economia del mare – concludono Giuffrida e Sciotto – è un asset strategico per la Sicilia come evidenziato dal ministro al Mare Nello Musumeci che ha partecipato a un convegno della UGL sul tema. In piena coerenza con la linea della Confederazione UGL, riteniamo fondamentale che il governo regionale metta la risorsa mare al centro della propria agenda politica”. Concludono Giuffrida e Sciotto.

