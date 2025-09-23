Il segretario regionale UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida, commenta il ritorno di Luca Sammartino all’Assessorato all’Agricoltura:

“All’assessore auguriamo buon lavoro. Il nostro interesse è sulle priorità concrete per l’agricoltura siciliana, a beneficio di lavoratori e imprese.





Ci sono delle emergenze che aspettano da troppo tempo come la riforma dei consorzi di bonifica, con la riduzione da 13 a 4 consorzi, un intervento che riguarda circa 1.200 lavoratori e apre prospettive di stabilizzazione per altri 600 – ricorda Giuffrida -. Non va dimenticato poi il rifacimento della rete idrica per ridurre le perdite, aiuti concreti alle aziende agricole in difficoltà e la stabilizzazione dei precari e dei forestali.

Seguiamo con attenzione tutte le iniziative dell’Assessorato – conclude il segretario regionale UGL Sicilia – e ci aspettiamo che queste misure siano concrete e rapide, per dare risposte reali a lavoratori e settore agricolo”.

Carmelo Giuffrida – Segretario Regionale UGL Sicilia

