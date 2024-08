Nasce dall’idealizzazione, per un incantesimo della fantasia. Si nutre di novità, di mistero, di pericolo. Ha come suoi nemici il tempo, la quotidianità, la familiarità. È la misura del senso della vita. Il Professor Umberto Galimberti esplorerà il tema dell’amore attraverso diverse prospettive filosofiche in uno straordinario incontro tra musica e parola, accompagnato dai seducenti virtuosismi di Piero Delle Monache e Dino Rubino.

La Patagonia Pictures è lieta di annunciare “L’amore in jazz”. Un evento, unico nel suo genere, che promette di essere un’esperienza sensoriale completa, dove pensiero e suono si fondono per creare un momento di profonda riflessione e piacere estetico.

Due gli appuntamenti in Sicilia con l’autorevole filosofo, psicoanalista e saggista italiano: sabato 31 agosto al Teatro di Verdura di Palermo e domenica 1 settembre alla Villa Bellini di Catania per il cartellone del Catania Summer Fest 2024. Inizio spettacoli ore 21.00.

Data Inizio: 31/08/2024

Data Fine: 01/09/2024

Ora: 21:00

Artista: Umberto Galimberti

Prezzo: 18.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.