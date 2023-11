Le gare del week end hanno regalato un nuovo titolo alla scuderia RO racing. A portarlo nel carniere della scuderia è stata ancora una volta Angelica Giamboi, al termine di una stagione dove la ragazza della provincia di Messina ha vinto tutto quello che poteva. Positive anche le partecipazioni dei portacolori del sodalizio nel rally del fine settimana.

Redditizio per i colori della scuderia RO racing il fine settimana che si è appena concluso. Nel carniere della scuderia, dalla disciplina degli slalom, grazie alla stacanovista Angelica Giamboi, è giunto un nuovo titolo. Incoraggianti anche i risultati provenienti dal settore rally.

In Toscana, al Rally internazionale del Brunello, Nicola Cazzaro e Sergio Raccuia, hanno continuato ad accumulare esperienza tra le strade bianche e hanno condotto la loro Peugeot 208 Rally4, seguita dalla Delta Rally, al quarto posto della difficile e combattuta classe Rally4.

Sul circuito di Monza, allo Special Rally Circuit by Vedovati Corse, in quello che è uno degli scenari più belli del Belpaese sia per partecipanti sia per spettacolarità della manifestazione, Rosario Montalbano e Giuseppe Livecchi, a bordo di una Skoda Fabia R5 seguita da Colombi, hanno concluso al ventinovesimo posto della classifica generale.

In Sicilia al ventiduesimo Slalom Giarre Milo, valido quale finale nazionale dei Trofei d’Italia, Angelica Giamboi, con la sua Fiat X1/9 della classe S5, grazie alla vittoria tra le donne e al successo di classe, ha firmato il nuovo titolo regionale di categoria. Papà Alfredo, su una vettura gemella, ma della classe S6, si è invece imposto sia nella classe sia nel Gruppo Speciale Slalom, infine Maurizio Marino ha condotto la sua Peugeot 106 all’undicesimo posto della combattutissima classe N1600.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.