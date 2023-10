Un te’ con l’autore, intervista Giankarim De Caro autore di “Malavita”.

di Press Service

05/10/2023

“Malavita” è il romanzo d’esordio dello scrittore Giankarim De Caro, che verrà passato a setaccio dalle domande della giornalista Rosa Di Stefano, sabato 7 Ottobre alle ore 18 a Palazzo del Poeta. In questo secondo attesissimo appuntamento della rassegna “Un tè con l’Autore” lo sfondo storico che verrà ricostruito è quello di una Palermo decadente, a cavallo delle due guerre, che fa da cornice alle storie di una famiglia di quattro generazioni di prostitute in via Montalbo. “La ferocia della fame, i nobili gretti e la fatica di essere madri- dichiara Luciana Littizzetto nella sua recensione al libro- creano una trama che non cede ma sorretta da una scrittura antica e potentissima.

“Malavita” è il primo dei quattro libri scritti scritti e pubblicati dal De Caro, per Navarra Editore, e sabato verrà relazionato anche dallo psichiatra Maurizio Guarneri e dalla filantropa Antonella Chinnici. Le interpretazioni e le letture saranno a cura degli attori Tommaso Gioietta, Liliana Sinagra e Francesca Vaccaro.

Ingresso gratuito previa prenotazione tramite whatsapp al numero 3891072495.

Luogo: Palazzo del Poeta, Via Seminario Italo Albanese , 20, PALERMO, PALERMO, SICILIA

