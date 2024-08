Continuano con successo le selezioni in tutta Italia, della 36esima Edizione del Concorso Nazionale di Bellezza e Talento “Una ragazza per il cinema”, in vista dell’attesissima Finale Nazionale, che si svolgerà, in Sicilia, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina, domenica 8 settembre 2024, organizzata dai Patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo.



Gremitissima la piazza Duomo, a Belpasso, fino a tarda serata, in occasione della tappa regionale del concorso “Una Ragazza per il Cinema”. A vincere e ad accedere direttamente alla finale nazionale di Taormina, Anita Di Mauro, 16 anni, di Catania.

La serata presentata da Cristiano Di Stefano, insieme a Martina Torrisi, al suo esordio nella carovana delle kermesse, ha visto momenti di comicità con le incursioni di Carmelo Caccamo, nei panni di “Nuccio” e della “Signora Santina”. Un bellissimo momento musicale è stato regalato dal bravissimo Andrè Mandelli, direttamente dal programma “Amici” di canale 5, con la sua straordinaria voce. Apprezzata la performance delle gemelle della danza Aurora e Giada Anfuso e dei ballerini della “I have a dream Academy”.

Una serata all’insegna della moda, della bellezza e dello spettacolo, nella quale oltre 30 concorrenti si sono contese l’accesso alla Finale Nazionale del Premio di Talento e Bellezza.

Fondamentale il supporto e il coordinamento dietro le quinte di Alessandro Bonaccorso e Gina Aloisio. Foto di Enzo Raineri.

Grande emozione per la vincitrice della serata e finalista nazionale, Anita Di Mauro. Il suo sogno e la sua passione è fare la modella e da un anno ha iniziato a fare le prime esperienze in questo campo. È contenta dei risultati ottenuti e spera di continuare. Intende anche proseguire gli studi con l’Università e ha in mente tante idee.

Le altre Finaliste Nazionali che incontreremo ancora sul palcoscenico del Teatro Antico sono: Giusy Chillemi, Flavia Palumbo, Asia Zuccarello, Giulia Crudo, Denise Fabbiano, Lucia Statella, Chiara Villaggio, Emily Calì, Serena Loka, Giada Scuderi, Azzurra Spanò e Irene Torrisi.

Luogo: Piazza Duomo, BELPASSO, CATANIA, SICILIA

