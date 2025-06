Un progetto che unisce scuola, innovazione e solidarietà ha preso vita nei locali della cooperativa Familia di Aragona, dove gli studenti dell’I.I.S. “Fermi” si sono resi protagonisti di un’iniziativa tanto significativa quanto commovente. Nell’ambito del progetto PNRR “Uno sguardo solidale”, guidati dai professori Gino Scarpello ed Eliseo Giorgio, i ragazzi dell’istituto hanno realizzato protesi ottiche destinate ai bambini meno fortunati ospiti della struttura.

L’attività, frutto di un percorso educativo fondato su competenze tecniche e valori civici, ha permesso agli studenti di mettere in pratica conoscenze acquisite in aula per uno scopo concreto: migliorare la qualità della vita di chi vive situazioni di fragilità. Le protesi ottiche, prodotte grazie all’impiego di tecnologie avanzate e materiali accessibili, sono state pensate per rispondere alle esigenze specifiche dei piccoli utenti, rappresentando un aiuto tangibile e personalizzato.

Il progetto “Uno sguardo solidale”, finanziato co

Luogo: I.I.S. “E. Fermi” di Aragona, Via Miniera Taccia Caci Pirandello, sn, ARAGONA, AGRIGENTO, SICILIA

