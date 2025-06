L.I.i.s “Leonardo” di Giarre e l’associazione “Capitan Baun Baun for children”, hanno organizzato, in collaborazione con la Proloco e Lni di Riposto e con il gratuito patrocinio dei Comuni di Giarre e Riposto, presso l’aula magna del liceo giarrese, una giornata di sensibilizzazione, dal titolo “Le scelte del cuore”, a sostegno del Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina (CCPM), polo sanitario indispensabile e d’ eccellenza.

Ad incontrare gli studenti a parlare delle sue missioni umanitarie all’ estero, era presente un vero “primario del cuore “, il primario del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo del Bambino Gesù di Taormina, il dottore Sasha Agati, che ha curato oltre 4.500 bambini in tutto il mondo e ne ha operati più di 1800, spesso in luoghi oltre oceano, senza possibilità di cura. Dalla Tanzania al Mozambico, da Panama al Salvador, dall’India alla Libia, il chirurgo catanese è stato in moltissimi Paesi e contesti dove la cardiochirurgia pediatrica era totalmente inesistente, come ad esempio in Israele, dove collabora con l’Associazione “Africa Save the Child’s Heart” a Tel Aviv, che si occupa di bambini palestinesi con problemi cardiaci e di piccoli africani che vengono portati sin lì. Nel 2022, l’Associazione americana Mending Kids International lo ha premiato a Los Angeles per le sue qualità umane e professionali. Sono tante le sue missioni umanitarie in Africa e tantissime le sfide quotidiane per salvare i più piccoli ed ultimamente, grazie al progetto “Cuori ribelli da Taormina al Camerun” l’equipe del prof. Agati ha operato 21 piccoli. La mission è quella di intervenire chirurgicamente su bambini di fasce sociali deboli che non possono permettersi cure e garantire la formazione ed il potenziamento delle competenze locali del personale medico e sanitario locale grazie a Mediacal Evacution.

Presenti all’ incontro al liceo Leonardo, oltre la d.s Tiziana D’ Anna, il sindaco di Giarre, Leo Cantarella, l’assessore alla P.i del Comune di Riposto, Chiara Longo, il viceprefetto , la dottoressa Sarita Giuffrè.

Pur essendo un centro indispensabile, sicuro punto di riferimento per le famiglie dei piccoli pazienti ed un vero polo d’ eccellenza, regna ancora l’incertezza sul futuro del Centro di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, a causa dell’annunciato spostamento della struttura d’eccellenza al Policlinico di Catania o all’ospedale Papardo di Messina, secondo quanto previsto dal Governo e dal Ministero della Salute, oggi ancora operativo grazie alla deroga al decreto Balduzzi e cresce sempre più la speranza di mantenere due Cardiochirurgie pediatriche in Sicilia, ossia Taormina e Palermo.

Il 30 luglio 2025, però, si avvicina e la certezza che stavolta non ci sarà più l’ennesima proroga accompagna l’attesa straziante delle famiglie dei bambini ricoverati ed in cura in questo centro. La Cardiochirurgia Pediatrica del San Vincenzo rimarrà aperta e operativa a Taormina oppure sarà chiusa e trasferita in un’altra sede?

Durante l’evento “Le scelte del cuore” è stata donata al CCPM una cospicua somma, pari a 5 mila euro, da destinare al reparto, frutto della vendita di t-shirt, realizzate dall’ associazione “Capitan Baun Baun for children”. L’ associazione in questione è presieduta da Neil Garden e composta dai soci: Michele Giusa, Marianna Torrisi, padre Lucio Cannavò e Salvo Incardona.

Nel corso della manifestazione è stata ricordata, con la consegna di una targa alla moglie Marzia Petralia e alle figlie, Milena e Claudia, la figura di un grande professionista, per la Cardiologia pediatrica siciliana, presso il CCPM, il dott. Alfredo Di Pino, prematuramente scomparso.

Molto soddisfatta si è detta la dirigente scolastica Tiziana D’Anna, che ha sposato la nobile causa, aiutando l’associazione nella raccolta fondi, ospitando ed organizzando in tandem con l’associazione ripostese Capitan Baun Baun for children, l’iniziativa, nell’aula magna del suo istituto. “Vorrei fare molto di più per questa causa – ha spiegato la preside- questa è la prima delle tante iniziative messe in atto, insieme agli altri enti ed associazioni coinvolte. Da buoni siciliani -ha aggiunto- dobbiamo sostenere le eccellenze della nostra terra, per sostenere il CCPM”.

Il cardio chirurgo Sasha Agati ha ringraziato gli organizzatori della giornata di sensibilizzazione a sostegno del reparto e si è soffermato sull’ importanza delle missioni sanitarie in giro per il mondo. “Noi- ha detto- vorremmo venire oggi a raccontarvi le cose belle che facciamo, invece vi dobbiamo raccontare quello che di brutto ci sta accadendo. Però, io penso personalmente che a volte, per avere delle grandi soddisfazioni, bisogna passare attraverso altrettante difficoltà. In un momento così difficile e complesso -ha aggiunto- perdere un amico, una casa dove rifugiarsi, sia davvero una cosa brutta! Io penso- ha ribadito rivolgendosi agli studenti- che avete una grande opportunità, perché noi che giriamo il mondo, ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo. Se noi smettiamo di avere speranza -ha concluso- smettiamo di avere la possibilità di sognare!”.

“Le iniziative a favore del polo sanitario CCPM -ha detto il presidente di LNI sezione di Riposto, Giuseppe Ballistreri – continueranno il prossimo 5 luglio con una veleggiata riservata ai piccoli pazienti del reparto, ai loro familiari, al personale medico e paramedico, a bordo delle nostre barche del progetto “Mare di legalità”, per regalare loro momenti di velaterapia e spensieratezza”.

L’ associazione “Le donne del vino”, presente con le socie Rosa Ciancitto e Lusyana Guccione, le quali hanno annunciato che, il prossimo 6 luglio, al Marina di Riposto- Porto dell’Etna, si svolgerà una serata di beneficenza, organizzata insieme alla locale sezione di Lni, all’ I.i.s “Leonardo”, all’ associazione Capitan Baun Baun for children, alla Task Force Più Salute Fidapa distretto Sicilia, per delle donazioni da destinare al CCPM, grazie alla collaborazione di club service, tanti artisti ed enti locali.

Ad animare l’ incontro con il dott. Agati erano presenti : il coro “Arcobaleno” dell’I.c “G. Verga” di Riposto, diretto dalla maestra Raffaella Vitale, grazie alla disponibilità della preside Cinthia D’ Anna, il cantautore Neil Garden, la giovane cantante siciliana Morgana La Manna, protagonista della trasmissione Mediaset “Io Canto Generation” ed il noto, componente dello storico gruppo cabarettistico catanese “Il Gatto blu”, Gino Astorina, uno dei maggiori esponenti della comicità in salsa catanese.

Gli studenti del Leonardo, hanno allietato con le loro riflessioni e pieces musicali l’iniziativa. La conferenza è stata moderata dalla giornalista Patrizia Tirendi

