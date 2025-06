“La Suite dei Templi per OSAKA 2025” è una nuova Opera Sinfonica, Contemporanea e Jazz, composta, prodotta ed edita dal Conservatorio Statale di Musica “Arturo Toscanini” di Ribera (Agrigento) che, sotto l’egida del Ministero della Università e della Ricerca, si è distinto negli ultimi anni per la prolifica attività istituzionale. Il Conservatorio è stato recentemente insignito del prestigioso riconoscimento di Eccellenza Italiana 2024, patrocinato dal Consiglio dei Ministri e da 11 Ministeri italiani, ed inserito nella pregiata Opera editoriale dedicata alle 100 Storie di Eccellenza che si sono distinte per aver contribuito a migliorare il futuro del nostro Paese e che portano lustro all’Italia nel mondo.

La Suite è frutto di un progetto di ricerca e di produzione ideato dalla referente scientifica, Direttrice del Conservatorio, Prof.,ssa Mariangela Longo e realizzato con l’ausilio del Direttore di Produzione Vice Direttore Prof. Simone Piraino e con il prezioso supporto degli studenti, dello staff docente e non docente, degli organi statutari del Conservatorio presieduto dal Dott. Giuseppe Tortorici. L’Opera è stata selezionata dal Ministero Italiano della Università e della Ricerca tra tutte le Isituzioni AFAM italiane per rappresentare ad Expo Osaka 2025 l’eccellenza Accademica dell’Alta Formazione Artistico Musicale Italiana. Lo speciale evento, in scena al Teatro Festival Station di Expo OSAKA il 13 giugno 2025 nella settimana dedicata alla Regione Siciliana, è promosso e finanziato dalla Direzione Generale della Internazionalizzazione e della comunicazione MUR, con il prezioso supporto dei fondi di Next Generation UE PNRR Azione M4C1 “MUSIC4D”, con la supervisione del Commissariato per EXPO Osaka 2025 del Ministero degli Esteri, che ringraziamo. Questa attività di rilevo internazionale sarà realizzata da una corposa delegazione del Conservatorio costituita da 50 elementi, di cui 40 orchestrali e 10 componenti dello staff, tecnici delle riprese, addetti stampa e alle comunicazioni, che seguiranno la produzione e le performance dei musicisti che si terranno anche all’anfiteatro del Padiglione Italia.

Un “viaggio musicale” alla scoperta dei magnifici Templi dei Parchi Archeologici siciliani, trasposti in Musica da docenti e studenti, che, in veste di compositori ed esecutori, sono i protagonisti di un’Opera davvero unica nel suo genere. Caratterizzata da una commistione di linguaggi musicali, l’Opera evoca la gloriosa storia dei Miti Greci all’insegna della modernità e dell’innovazione musicale diventando un esempio pregevole di promozione del grande patrimonio artistico culturale italiano e dei giovani talenti.

Con una speciale dedica a OSAKA 2025 l’Opera si arricchirà, per l’occasione, di una nuova composizione del M° Hisataka Nishimori, dedicata ad uno dei più famosi Santuari di Kyoto, il sito UNESCO Shimogamo Shrine, che verrà “ interpretato” in Musica a fianco ad un altro patrimonio mondiale dell’Umanità, la Valle dei Templi di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Alla compagine orchestrale multitasking, costituita da 40 elementi e in cui convivono tipologie diverse di strumenti e di linguaggi (classici, jazz e popular), si uniranno anche pregevoli esecutori giapponesi di strumenti moderni e della tradizione giapponese, sotto la Direzione del M° Gaetano Randazzo di cui verrà eseguita, a conclusione del concerto, “Chasing the Pink Panther”,una novità in prima assoluta in omaggio al grande Henry Mancini. Ciò consentirà di mettere a confronto le rispettive storie millenarie e tradizioni culturali e musicali dei due paesi (ITALIA e GIAPPONE) con uno sguardo al futuro, attraverso i differenti linguaggi compositivi, gli stili esecutivi e le riprese immersive dell’opera e dei luoghi a cui essa è ispirata, attuando cosi i principi prioritari di EXPO OSAKA 2025, Empowering Lives, Connecting Lives and Saving Lives, nel comune intento di condividere e divulgare Arte, Cultura e Bellezza.

La Direttrice Prof.ssa Mariangela Longo, referente scientifico e ideatrice del progetto, e il Presidente del Conservatorio dott. Giuseppe Tortorici dichiarano: ” Il 2024/25 è un anno davvero straordinario in cui stiamo raccogliendo i frutti del grande lavoro fatto dal Conservatorio in questi anni. Dopo essere stati individuati dal Ministero della Università e della Ricerca come unica ECCELLENZA ITALIANA AFAM premiata a Montecitorio il 3 Dicembre scorso tra le 100 ECCELLENZE ITALIANE 2024, premio prestigioso patrocinato da 11 Ministeri e dal Consiglio dei Ministri, è stato atribuito un’altro grande ed importante riconoscimento a Livello nazionale ed internazionale, a conferma del valore della nostra Istituzione: il Conservatorio A. Toscanini, a seguito di Bando Mur Avviso 18/2024, è stato selezionato tra tutte le Istituzioni AFAM per rappresentare l’eccellenza AFAM italiana ad EXPOOSAKA2025 il 13 Giugno al Teatro Festival Station grazie ad un ingente finanziamento appositamente attribuito dal MUR e ai fondi PNRR a supporto. Il progetto vincitore da noi proposto, originale e multimediale, verrà eseguito dai Solisti e dall’ Orchestra Sinfonica e Jazz del Conservatorio Toscanini, diretta dal M° Gaetano Randazzo e costituita da docenti e studenti che ne sono anche i compositori.LA SUITE DEI TEMPLI PER OSAKA 2025 è una opera crossover che vedrà il coinvolgimento di tutti i dipartimenti ( classici, jazz e pop rock) e che porterà alla Expo mondiale anche la Sicilia e Agrigento, unendo insieme le rispettive storie millenarie e le tradizioni culturali e musicali di Italia e Giappone attraverso i compositori e gli esecutori selezionati dal nostro Conservatorio e i due siti UNESCO, patrimoni inestimabili dell’umanità, prescelti e trasposti in Musica: Parco Archeologico “Valle dei Templi” di Agrigento e il Santuario “Shimogamo” di Kyoto. Siamo davvero onorati di essere stati prescelti dal MUR e ringraziamo il Commissariato per Osaka del Ministero degli Esteri e tutto lo staff di Expo per il prezioso supporto. Saremo presenti con una delegazione di 50 persone tra musicisti, staff e tecnici; un viaggio musicale che riprenderemo con immagini immersive in 3D a 360° e che consentiranno, anche a chi non sarà presente, di vivere con noi questa magnifica ed unica esperienza.”





