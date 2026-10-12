Medici e istituzioni insieme per dare il buon esempio e richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione in occasione della campagna vaccinale 2026-2027. L’appuntamento e’ per mercoledì 14 ottobre, alle 9.30, a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici di Palermo, dove il presidente Toti Amato somministrerà il vaccino antinfluenzale all’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso. A sottoporsi alla vaccinazione saranno anche il segretario regionale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) Luigi Tramonte e i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale. L’iniziativa dell’Ordine, nell’ambito della campagna che sarà avviata in Sicilia il 12, vuole ribadire il valore della vaccinazione come strumento di tutela individuale e collettiva e il ruolo dei medici di famiglia, primo riferimento dei cittadini nella prevenzione. “La partecipazione dei giovani medici richiama anche la responsabilità delle nuove generazioni nell’impegno costante a diffondere una cultura vaccinale fondata sulle evidenze scientifiche e sulla fiducia dei pazienti”, hanno sottolineato il presidente Amato e il segretario Tramonte.





Le raccomandazioni del ministero della Salute individuano tra i principali destinatari gli ultrasessantenni, i soggetti con patologie croniche, le donne in gravidanza, i bambini dai sei mesi ai sei anni e gli operatori sanitari. L’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Palermo, diretta da Alberto Firenze, ha già definito le modalità operative per l’adesione dei medici e la distribuzione delle dosi.

Il vaccino antinfluenzale e’ gratuito per le categorie previste dalle raccomandazioni e può essere somministrato nei centri vaccinali dell’Asp, negli studi dei medici di famiglia, dai pediatri di libera scelta e nelle farmacie aderenti, secondo le rispettive modalità di accesso. Inoltre, secondo le indicazioni del calendario vaccinale regionale, per il secondo anno consecutivo in Sicilia il vaccino contro il papillomavirus umano (Hpv) sarà somministrato anche dai medici di medicina generale.





Tra le novità della stagione 2026-2027, i vaccini antinfluenzali trivalenti aggiornati e l’abbassamento da 65 a 60 anni della soglia prevista dalle raccomandazioni ministeriali per l’impiego dei vaccini potenziati. In Sicilia si amplia inoltre l’offerta di prevenzione con la vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale (Vrs) negli adulti aventi diritto e l’introduzione del nuovo vaccino antipneumococcico coniugato 21-valente (Pcv21).

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.