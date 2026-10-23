Valorizzare l’identità e il tessuto economico del territorio. È questo l’obiettivo principale della prima edizione del Premio Chiaramonte – Conti di Modica, una manifestazione di ampio respiro che unisce cultura, sviluppo d’impresa e momenti di approfondimento, in programma domenica (25 ottobre) al Castello dei Conti di Modica ad Alcamo.

L’iniziativa — organizzata da RMM Media Communication con l’associazione Sicilia In e il patrocinio del Comune di Alcamo — è nata per dare lustro alle eccellenze locali e per offrire una vetrina d’eccezione a chi investe nel futuro della Sicilia, puntando a creare una rete concreta tra istituzioni, aziende e cittadini. Per favorire questa sinergia, all’interno del Castello trecentesco saranno allestiti un museo temporaneo e un’area multimediale dedicata alla proiezione di video promozionali ed evocativi incentrati sulle bellezze paesaggistiche e culturali locali.

Il programma della giornata prevede due momenti centrali di confronto tramite talk. Si comincerà la mattina con il primo panel, dal titolo ‘’Il territorio che innova: storie di successo e visioni future’’, focalizzato sul confronto tra visioni e opportunità per sostenere i processi produttivi, le politiche attive del lavoro e l’innovazione aziendale. A questo primo dibattito interverranno Monia Romano (imprenditrice e vincitrice del premio “Cambiamenti”), Francesco Cicala (segretario CNA Trapani), Giuseppe Orlando (presidente CNA Trapani), Nicola La Rocca (vice direttore generale Banca Don Rizzo, Credito cooperativo della Sicilia occidentale), Sonia Di Miceli (responsabile ADECCO – Sicilia e Sardegna), Giuseppe Buscio (sviluppatore software specializzato in IA) e Antonino Alesi (imprenditore).

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con il secondo incontro dal titolo ‘’Cultura, enogastronomia e turismo: le leve della Sicilia di domani’’, dedicato alla valorizzazione dell’identità territoriale, alle buone pratiche istituzionali e allo sviluppo turistico. Il parterre dei relatori vedrà la partecipazione di Roberto Messana (CEO Consorzio Universitario Ares), Livio Marrocco (CEO Servizi Sanitari Alcamesi), Rosario Ferreri (presidente del Mestiere CNA Produttori bevande), Cristina Cianti (presidente CNA Trapani Turismo e Commercio), Simone Pipitone (ingegnere informatico specializzato in IA) e Francesco Paolo Leone (direttore generale Banca Don Rizzo, Credito cooperativo della Sicilia occidentale). Insieme a loro interverranno anche autorevoli rappresentanti delle istituzioni locali come Domenico Surdi (Sindaco di Alcamo), Fabrizio Fonte (Sindaco di Custonaci), Salvatore Sutera (Sindaco di Gibellina) , oltre al Prof. Filippo Sgroi dell’Università degli Studi di Palermo (Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche), recentemente inserito nella prestigiosa classifica mondiale World’s Top 2% Scientists elaborata dalla Stanford University.

Nel corso dell’appuntamento, oltre alla premiazione delle imprese e delle attività del territorio meritevoli, verranno conferiti due riconoscimenti speciali a realtà storiche della comunità. Il Premio Speciale andrà all’Associazione Amici della Musica, “per lo straordinario e ininterrotto impegno profuso, in quarant’anni di storia, nella promozione della grande cultura musicale e della tradizione lirica nel nostro territorio“, e alla Cooperativa Piccolo Teatro, “per aver rappresentato, in mezzo secolo di instancabile attività, un presidio insostituibile di arte, cultura e promozione umana per la città di Alcamo e per l’intero territorio“.

L’appuntamento non sarà solo un momento di formazione e confronto economico, ma anche una celebrazione della comunità e delle sue eccellenze. La giornata sarà infatti arricchita da momenti di degustazione di prodotti tipici e vini DOC — pensati appositamente per omaggiare le produzioni enogastronomiche locali — e da spazi di intrattenimento artistico con spettacoli di musica, canto e danza dal vivo, che vedranno tra i protagonisti la violinista Agata Fanzone, il sassofonista Davide Gianquinto e i musicisti Giuseppe e Maurizio Calandra.La partecipazione è libera fino a esaurimento posti.

Luogo: Castello dei conti di Modica, piazza della Repubblica, ALCAMO, TRAPANI, SICILIA

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