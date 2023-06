Via ai rimborsi delle rette nelle Rsa, il plauso del comparto socio sanitario di Confindustria Sicilia

di Press Service

22/06/2023

Il Comparto Socio Sanitario di Confindustria Sicilia esprime il proprio plauso nei confronti dell’assessore regionale della Salute Giovanna Volo e del capo del Dipartimento pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute Salvatore Iacolino per aver avviato le procedure di rimborsi delle rette alle RSA a titolo di recupero dei tariffari che dal 2010 sono stati decurtati del 5%.

Con il provvedimento, si sblocca una spesa di circa 8 milioni per pagare alle RSA le rette di degenza per i pazienti dopo il 61° giorno di ricovero.

“Apprezziamo – dice il presidente del Comparto Francesco Ruggeri – il segnale di attenzione verso il Comparto RSA mostrato dall’assessore Volo e dal Direttore Iacolino. È l’inizio di un percorso avviato in seno alla prima riunione del tavolo tecnico attivato tra la regione, il comparto

di Confindustria Sicilia e le altre associazioni datoriali”.

“Auspichiamo la soluzione degli altri nodi critici già segnalati al tavolo, ovvero la necessità di sburocratizzare le procedure di inserimento dei pazienti presso le strutture. Un’operazione di semplificazione amministrativa consentirebbe l’abbattimento delle liste d’attesa negli ospedali e i costi a carico del servizio sanitario nazionale. Occorre poi aumentare le rette di degenza e adeguare i tariffari ai canoni Istat”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.