«Biscotti Senza Frontiere»: invito alla città metropolitana di Catania per ritrovarsi in Via Etnea per la solidarietà a Medici Senza Frontiere

Sabato 24 e domenica 25 ottobre, dalle 9 alle 19, il banchetto dei volontari MSF sarà in Via Etnea 272, a due passi da Villa Bellini. Un invito aperto a Catania e a tutti i comuni dell’area metropolitana.

CATANIA – Mancano poche ore all’avvio di «Biscotti Senza Frontiere», la campagna con cui Medici Senza Frontiere (MSF) torna in oltre 200 piazze italiane dal 23 al 25 ottobre. A Catania i volontari saranno in strada sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, e l’appello è rivolto a tutti: cittadini del capoluogo, famiglie dei paesi etnei, studenti, associazioni, scuole, parrocchie, aziende e commercianti dell’intera area metropolitana.





Dove trovarci. La postazione sarà allestita nei pressi del civico 272 di Via Etnea, poco prima dell’ingresso di Villa Bellini, uno dei luoghi più frequentati della città nel fine settimana. Chi esce per una passeggiata o per una commissione potrà fermarsi pochi minuti e fare un gesto concreto.

Il gesto. Con una donazione di 15 euro si riceve una biscottiera in edizione limitata firmata MSF, riempita con i biscotti Grancereale in due varianti di gusto. È un regalo originale per sé, per un amico, per un collega o per una famiglia, e allo stesso tempo un aiuto reale a chi vive una crisi umanitaria.





Dove vanno i fondi. L’intero ricavato sostiene il Fondo Emergenze di MSF, che permette all’organizzazione di intervenire in poche ore davanti a terremoti, conflitti armati ed epidemie. Grazie a questo fondo MSF ha garantito assistenza medica indipendente dopo il sisma in Siria e Turchia, in Ucraina e a Gaza.

«Invitiamo Catania e tutta la sua area metropolitana a ritrovarsi in Via Etnea: scegliere una biscottiera solidale è un gesto semplice, che ci permette di essere al fianco di MSF e di sostenere il suo Fondo Emergenze. Ogni donazione contribuisce a garantire un intervento tempestivo dove ce n’è più bisogno. Contiamo sulla generosità di un territorio che ha sempre dimostrato di saper rispondere con il cuore», dichiarano gli organizzatori locali dell’iniziativa.

Per chi non potrà raggiungere il centro, è possibile ordinare la biscottiera su https://www.medicisenzafrontiere.it/landing/fr-fondo-emergenze-bsf/, anche come regalo da spedire a distanza.





SCHEDA E CONTATTI

Quando: sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, dalle ore 09:00 alle ore 19:00

Dove: Via Etnea, nei pressi del civico 272 (poco prima dell’ingresso di Villa Bellini), Catania

Come partecipare: donazione di 15 euro presso il banchetto oppure su https://www.medicisenzafrontiere.it/landing/fr-fondo-emergenze-bsf/

Sito web: www.biscottisenzafrontiere.it

Informazioni su Medici Senza Frontiere

Medici Senza Frontiere (MSF) è un’organizzazione medico-umanitaria internazionale e indipendente, nata nel 1971, che interviene in oltre 70 Paesi per portare assistenza medica a chi ne ha più bisogno, indipendentemente da etnia, religione, credo politico o genere.

Ufficio Stampa Medici Senza Frontiere

Email: biscotti@msf.it

Referente locale | Catania – MSF:

Massimiliano Spoto – +39 392 49 48 089

Luogo: Via Etnea, 272, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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