La Città di Monreale ospita due concerti con Tom Seals Band e Mina Reimagined.

Un viaggio musicale tra boogie woogie, soul, swing e le intramontabili melodie di Mina.

Sabato 24 e Domenica 25 ottobre 2026 – Cineteatro Imperia

La musica come linguaggio universale, capace di unire generi, emozioni e generazioni, sarà protagonista di “Armonie di Monreale”, la rassegna organizzata dalla Città di Monreale, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 al Cineteatro Imperia, in via della Repubblica a Monreale.





Due appuntamenti serali pensati per offrire al pubblico un’esperienza musicale di qualità, attraverso sonorità coinvolgenti e interpretazioni originali, in un contesto che valorizza la cultura e lo spettacolo dal vivo. Sulla iniziativa intervengono il Sindaco della Città di Monreale, Alberto Arcidiacono, e l’Assessore allo Spettacolo, Salvo Giangreco “La nostra amministrazione continua a investire con determinazione nella promozione culturale e nella valorizzazione del Cineteatro Imperia, ormai punto di riferimento fondamentale per la vita artistica e sociale della nostra città. Con “Armonie di Monreale” offriamo ai cittadini e ai visitatori una proposta di altissimo profilo, capace di spaziare dalle travolgenti sonorità internazionali del jazz e del blues alla rilettura d’autore dei grandi classici della musica italiana. Invitiamo tutti a partecipare a queste due serate di straordinario livello artistico, pensate per vivere insieme momenti di bellezza, condivisione e grande musica”.





Ad aprire la rassegna, sabato 24 ottobre alle ore 21.00, sarà la Tom Seals Band, con un concerto che attraversa le atmosfere del boogie woogie, del blues, del soul e dello swing. Protagonista della serata sarà Tom Seals, interprete e pianista capace di trasformare il pianoforte in un autentico motore ritmico ed espressivo, dando vita a uno spettacolo energico e trascinante.

Domenica 25 ottobre, sempre alle ore 21.00, spazio a “Mina Reimagined – La voce di Mina, l’anima del jazz”, il progetto musicale affidato ad Antonella Schirò Quintetto, che propone una rilettura raffinata del repertorio di una delle voci più iconiche della musica italiana.





La voce di Antonella Schirò guiderà il pubblico in un percorso sonoro in cui le grandi canzoni di Mina incontrano le atmosfere e le libertà espressive del jazz. Ad accompagnarla sul palco saranno Fabio Lannino al contrabbasso, Roberto Macrì al pianoforte, Aldo Oliveri alla tromba e Fabrizio Giambanco alla batteria. Un quintetto che intreccia sensibilità interpretativa e ricerca musicale, restituendo nuova luce a melodie entrate nell’immaginario collettivo.

“Armonie di Monreale” si propone come un’occasione per rafforzare il legame tra territorio, cultura e spettacolo, offrendo alla città e ai visitatori due serate dedicate alla musica dal vivo e alla qualità artistica. Un’iniziativa che contribuisce ad arricchire la proposta culturale del territorio monrealese, facendo della musica un’opportunità di incontro e partecipazione.

Due serate, due differenti universi musicali e un unico filo conduttore: la capacità della musica di emozionare, sorprendere e creare condivisione.

APPUNTAMENTI: Sabato 24 ottobre 2026, ore 21.00 – Tom Seals Band. Boogie woogie, blues, soul e swing. Domenica 25 ottobre 2026, ore 21.00 – Mina Reimagined, Antonella Schirò Quintetto. La voce di Mina, l’anima del jazz.

Luogo: Cineteatro Imperia, via della Repubblica – Monreale.

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