Grande partecipazione per le iniziative divulgative in occasione della “Primavera delle Oasi WWF” e del trentennale della “Riserva Naturale Saline di Trapani e Paceco”

Un fine settimana ricco di grande partecipazione per celebrare la biodiversità e il valore delle aree protette nel territorio trapanese, con una serie di eventi organizzati nell’ambito della campagna nazionale “Primavera delle Oasi” del WWF Italia e delle celebrazioni per i 30 anni della Riserva Naturale Orientata “Saline di Trapani e Paceco”.

Le attività si sono articolate tra l’interno della Riserva e luoghi simbolo della città come Torre di Ligny, con l’obiettivo di portare le persone nella natura e allo stesso tempo portare la natura tra le persone, attraverso iniziative divulgative che hanno coinvolto un pubblico variegato e interessato.

VENERDÌ 23 MAGGIO – UN POMERIGGIO DEDICATO AGLI INSETTI IMPOLLINATORI

Grande interesse e partecipazione ha riscosso l’iniziativa di venerdì pomeriggio al Museo Civico Torre di Ligny, dove, in occasione della Settimana della Biodiversità, si è tenuta la presentazione del libro “Granelli di polline” di Lia Savarino. L’evento, centrato sul tema dell’importanza degli impollinatori e del ruolo fondamentale delle api, ha visto gli interventi del prof. Francesco Torre e della direttrice della Riserva, Silvana Piacentino, oltre alla partecipazione dell’apicoltore Giuseppe Ciaramita. Un bel momento di divulgazione e sensibilizzazione.

SABATO 24 MAGGIO – ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITÀ DELLE SALINE

Nell’ambito della “Primavera delle Oasi WWF”, la Riserva ha organizzato un ricco programma di visite guidate, birdwatching e racconti immersivi sulla storia e l’ecosistema delle saline. Le visite guidate, con partenza dal Centro Visite Mulino Maria Stella hanno condotto i partecipanti in un percorso tra flora, fauna, saline, raccolta del sale e gestione ambientale, registrando un’affluenza numerosa di tanti turisti ma anche ospiti della giornata il Lions Club di Trapani.

Il ruolo del Lions Club di Trapani va ben oltre l’evento, è un impegno a continuare nel tempo la collaborazione per alimentare la consapevolezza dell’importanza della tutela .del luogo.

Le iniziative si inseriscono nel quadro delle celebrazioni per il trentennale della Riserva, istituita l’11 maggio 1995. Un racconto lungo trent’anni fatto di impegno e sfide ambientali, che si è arricchito in questi giorni con una notizia di grande valore: la recentissima nidificazione di una specie nuova, l’Occhione, che per la prima volta ha deposto all’interno della Riserva. Un evento straordinario con la nascita di due esemplari che testimonia l’importanza dell’area protetta.

Un weekend che dimostra, ancora una volta, come la natura sia capace di unire, educare e meravigliare.

WWF Italia

Ente Gestore R.N.O. Saline di Trapani e Paceco

