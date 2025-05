Sabato 24 e domenica 25 maggio ultimi due appuntamenti da Zo Centro culture contemporanee di Catania per la rassegna “Cirque” dove il circo contemporaneo internazionale – tra arte circense, teatro, musica e arte scenica pura – conquista un pubblico di ogni età.

Sabato 24 maggio, alle 21, torna in scena “Parada argentina. Storia di un Tano”, spettacolo teatrale per attori in carne e ossa e per attori di gommapiuma e cartapesta e recitato in lingua “cocoliche”, il modo di parlare ibrido fra italiano, spagnolo e siciliano tipico degli oriundi italiani in Argentina. Lo spettacolo, di e con l’attore catanese Angelo D’Agosta, è una produzione di Zo Centro culture contemporanee con la regia di Pamela Toscano. Scenografa realizzatrice è Alessandra Privitera. In scena alcune “cabezas”, alcune teste di bambola realizzate dal laboratorio argentino Fantasìas Mecànicas dell’artista Diego Gilardi. La consulenza tecnica alla manipolazione è di Morgana Marchesi. La nuova messinscena è realizzata in collaborazione con il Cine Studio del cinema King di Catania all’interno della rassegna “Dove va l’Argentina”.

Angelo D’Agosta in “Parada argentina”

Il Tano del sottotitolo dello spettacolo non è un nome di persona ma il nome di un popolo di viaggiatori. Erano Tano tutti gli italiani che, migrando raggiunsero le coste del Rio della Plata in Argentina. Questo spettacolo è la storia di “un” Tano, che però è la storia di tanti. Il corso della vita, porta un nonno a raccontare alla sua nipotina di quello che è accaduto nella sua vita il giorno dopo che “il barco”, la nave, raggiunse il porto argentino e gli fece mettere piede in una nuova terra. Il testo è il risultato finale del viaggio di Angelo D’Agosta in Argentina. Un viaggio di 40.000 chilometri, dall’Italia all’Argentina e dentro sette città (Buenos Aires, Rosario, Parana, SantaFe, Franck, Mar del Plata e San Isidro), sulle tracce delle storie delle famiglie dei migranti. Un viaggio emozionante tra i ricordi del passato e i progetti del futuro.





Domenica 25 maggio, alle 18, la rassegna “Cirque” si chiude con “Olè Comedy Show!” di Paul Morocco, nome d’arte di Paul Williams, nato in America da padre militare della Virginia e da madre ebrea marocchina, Miss Casablanca nel 1950. Paul muove i primi passi come artista di strada, tra New Orleans e Covent Garden a Londra, dove ha imparando e esplorato l’arte senza tempo di entrare in contatto con il pubblico, sviluppando le sue abilità uniche di improvvisazione. Dalla strada è passato al teatro, improntando il suo modo di fare spettacolo sul romanticismo circense, sui toni fiammeggianti del cabaret uniti all’informalità della commedia classica. Lo spettacolo originale “Olè!” ebbe inizio al Mime Festival di Londra nel 1990 e debuttò al Fringe Festival di Edimburgo nel 1991, ricevendo ben due premi per la performance. Lo spettacolo oggi è un cult in tutto il mondo.

Marcial Heredia e Paul Morocco in “Olè Comedy Show! The Guitar Locos”

Nella versione “The Guitar Locos” (i chitarristi mattacchioni), Morocco insieme con Marcial Heredia sorprenderanno e affascineranno il pubblico con la loro maestria musicale e la loro esilarante comicità visiva. I due suonano le chitarre come Paco De Lucia, cantano come Pavarotti e ballano la rumba come i Gypsy Kings. Girano, capovolgono e fanno volare le loro chitarre flamenco, mentre fanno scoppiare palline da ping pong, frantumano uova e cliché. Tutto per amore di Maria, in un universo a fumetti, dove tutti gli uomini si chiamano “Carlos”. I due eccentrici personaggi colpiscono immediatamente il pubblico, gareggiando con le loro chitarre, le loro voci e la loro energia.

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania. Info: telefono 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.