Le fiamme avrebbero potuto coinvolgere un’azienda

Un autotreno che trasportava letame è andato a fuoco. I vigili del fuoco del comando provinciale di Enna sono intervenuti con una squadra ed un’autobotte a Mulinello. Il lavoro dei pompieri ha evitato che le fiamme coinvolgessero un’azienda nelle vicinanze. L’autotreno, invece, è andato distrutto.

Incendio in azienda a Carini, intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato in un deposito di un’azienda per servizi di telecomunicazione nel comune di Carini, in provincia di Palermo, in via Don Luigi Sturzo. Il rogo ha interessato dei materiali elettrici in disuso stoccati sotto una tettoia aperta adiacente all’edificio.

I vigili del fuoco del comando di Palermo sono riusciti a spegnere le fiamme evitando il propagarsi ai locali adiacenti al deposito. Sono in corso le valutazioni per stabilire le cause dell’incendio. Non ci sono stati danni a persone.

Fiamme nei pressi dell’aeroporto di Boccadifalco

Un incendio è divampato nei pressi dell’aeroporto Boccadifalco di Palermo. Le fiamme sono state appiccate in via Fondo Margifaraci. Sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre per spegnere il rogo. Sono andate a fuoco diverse sterpaglie e spazzatura.

Auto in fiamme in autostrada nel Palermitano

Alcuni giorni fa a causa di un’auto in fiamme traffico in tilt chiusura di due svincoli nel Palermitano lungo la A29 Palermo-Mazara del Vallo. L’Anas, di concerto con la polizia stradale ha stabilito di chiudere temporaneamente la carreggiata tra Palermo e Tommaso Natale, in direzione Mazara del Vallo. Il tratto poi è stato riaperto. Una enorme fumata nera si è alzata in cielo.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile, cosa avvenuta nel primo pomeriggio. Fortunatamente le persone che si trovavano a bordo dell’auto andata in fiamme sono scesi appena in tempo. Sono quindi tutti in salvo e illesi.

Questa stessa carreggiata è stata protagonista di un’altra disavventura sempre oggi. Si è sfiorata una tragedia all’alba nel Palermitano con un’auto che ha percorso la carreggiata contromano. Una donna 50enne alla guida della propria auto è stata segnalata dall’altezza dello svincolo di Isola delle Femmine ed è stata intercettata all’altezza dell’aeroporto di Palermo. Almeno una decina di chilometri percorsi nel senso sbagliato. Ed è stata solo per pura casualità che non è accaduto l’irreparabile. La donna è stata segnalata all’alba alla polizia stradale, poco dopo le 5. Diversi automobilisti, letteralmente sbigottiti, si sono ritrovati quest’auto in senso contrario. Probabilmente per l’orario, e quindi coincidente ad un minor afflusso di traffico, si è riusciti ad evitare il peggio.