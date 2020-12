assisteranno anche il personale medico ed infermieristico

Parte il servizio di supporto psicologico dedicato a pazienti affetti da Covid-19. L’Asp di Enna ha reclutato, con contratto libero professionale, 48 tra psicologi e psicoterapeuti per il supporto psicologico telefonico rivolto ai soggetti in quarantena o in isolamento domiciliare e per il supporto psicologico al personale medico, sanitario e infermieristico dedicato alle attività di assistenza Covid-19.

Psicologi e psicoterapeuti, dopo uno stage di formazione, sono già operativi nei quattro distretti sanitari del territorio ennese. Tutti i soggetti positivi, presenti nell’anagrafica Covid-19, saranno contattati telefonicamente e riceveranno supporto psicologico telefonico giornaliero fino alla fine della quarantena o dell’isolamento.

L’ascolto dei bisogni e le risposte alle possibili problematiche di ordine psicologico e psicosociale integra e completa l’offerta sanitaria relativa alla cura medica e psicologica per garantire la salute mentale dei cittadini. Come strumento di lavoro, verrà utilizzata una scheda di triage psicologico, per la raccolta di informazioni utili a impostare un primo colloquio psicologico e ad effettuare, nel tempo, il monitoraggio dello stato di salute della persona contattata e a migliorare le modalità di supporto dei servizi sanitari.

Per questo servizio, Asp Enna e Università degli studi di Enna Kore collaboreranno per analizzare i risvolti psicologici e psicosociali del fenomeno Covid-19 e il suo impatto sulla comunità.

Intanto secondo gli ultimi dati disponibili, relativi a ieri – vengono diffusi ogni giorno nel pomeriggio – sono 914 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.091 tamponi eseguiti. I decessi sono 32, che portano il totale a 1.999.

Con i nuovi casi sono a 35.841 gli attuali positivi, con un incremento di 2 casi rispetto al giorno precedente. Di questi sono ricoverati 1426 siciliani, 2 in più rispetto al dato complessivo del giorno precedente; 1237 dei quali in regime ordinario 11 in più rispetto a ieri; 189 in terapia intensiva ovvero nove in meno nonostante i 12 nuovi ingressi a fronte dei quali si registrano 21 dimissioni. I guariti sono 760.

Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania sempre in testa per numero di nuovi casi con 373 seguita da Palermo con 214 e da Messina con 201, Siracusa 71, Caltanissetta 27, Ragusa 14, Enna 13, Trapani 1 e nessun nuovo caso ad Agrigento.