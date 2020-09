Tanti i medici candidati

Un vero e proprio terremoto si è generato all’Asp di Enna dopo che la Procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta sui concorsi pubblici espletati nel 2020 dall’azienda sanitaria. Il caso è stato sollevato da Repubblica e ha portato l’assessore regionale alla Salute Razza a fermare i concorsi in sanità per evitare il potenziale inquinamento nel periodi della campagna elettorale. Ma a saltare all’occhio, oltre all’inchiesta dei procuratori ennesi, è la presenza di alcuni esponenti di spicco della sanità siciliana in alcune liste elettorali presentate per le Amministrative dei primi giorni di ottobre.

Come si legge su Repubblica, infatti, ad Agrigento, nella lista di Diventerà Bellissima, il movimento del presidente della Regione Musumeci, appare il nome della figlia di Gerardo Alongi, ovvero il responsabile dell’Hospice dell’ospedale San Giovanni Di Dio, sosterà il candidato sindaco Marco Zambuto. A farle compagnia c’è anche la figlia di Elvira Bonelli, responsabile degli infermieri del San Giovanni Di Dio, Margherita Schillaci. Tra i candidati compere anche il nome di uno degli articolisti stabilizzati all’ospedale agrigentino, un medico precario al pronto soccorso del San Giovanni Di Dio e infermiere precario in servizio in un’azienda fornitrice dell’Asp.

A Milazzo, riporta sempre Repubblica, un dirigente dell’Asp è assessore designato. Si parla sempre di Diventerà Bellissima. C’è anche il nome di Antonino Francesco Cusumano, da poco promosso responsabile del dipartimento Materno infantile dell’Asp. Avrà la compagnia di altre personalità legate al mondo della sanità. In tutta la Sicilia è così. Intanto a Enna è in arrivo la procura e l’Antimafia regionale di Claudio Fava che dovranno valutare se vi siano state delle irregolarità che sono state contestate da Pd e M5S.