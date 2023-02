Stop alle lezioni domani e dopodomani, c'è l'ordinanza del sindaco

Il maltempo in Sicilia è nella sua fase più acuta con temperature rigide e neve a quota collinare. Ad Enna stop alle lezioni per i prossimi due giorni.

Domani e dopodomani, il 9 e 10 febbraio, infatti, le scuole di ogni ordine e grado, compresa l’università e gli enti di formazione nel capoluogo rimarranno chiusi a causa di disagi nei trasporti per la neve.

L’ordinanza del sindaco di Enna

Lo ha deciso con un’ordinanza il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro. La decisione fa seguito all’avviso diramato dal dipartimento regionale della Protezione Civile per rischio idrogeologico e idraulico che prevede, tra l’altro un peggioramento delle condizioni meteo per i prossimi due giorni. Oggi è indicata allerta gialla in tutta l’isola.

Protezione civile ennese al lavoro per spargere il sale

Intanto la Protezione Civile di Enna è a lavoro già dalla scorsa notte, per spargere il sale nelle principali arterie della città fino a Pergusa. La circolazione è rallentata anche se non si registrano particolari situazioni di emergenza.

Il post su Facebook

Questo il messaggio su Facebook del primo cittadino: “Cari concittadini, in considerazione dell’avviso diramato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile per il rischio idrogeologico e idraulico che prevede, tra l’altro, un peggioramento delle avverse condizioni meteo per l’intera giornata del 9 febbraio e buona parte di venerdì 10 febbraio 2023, con ulteriori precipitazioni a carattere nevoso con apporti al suolo non deboli”.

Il post prosegue sul noto social: “e nonché la possibilità di gelate che potrebbero determinare particolari criticità alla viabilità urbana e extraurbana, sentiti gli uffici, ho ritenuto utile ordinare la sospensione dell’attività didattica di tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati compresi gli asili nido pubblici e privati, nonché le attività scolastiche ed extrascolastiche e le attività esercitate dagli Enti di formazione pubblici e privati, delle Università presenti sul territorio comunale e la chiusura totale dei relativi plessi ricadenti nel Comune di Enna per i giorni del 9 e 10 febbraio”.