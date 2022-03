Domani a Enna il primo evento formativo con gli operatori economici

Sensibilizzare le micro, piccole e medie imprese e le aziende siciliane all’osservanza dei Regolamenti europei ‘REACH, CLP e Biocidi’ sul rispetto degli obblighi in materia di pericoli, valutazione e gestione dei rischi connessi ai prodotti chimici. Al via il secondo step del progetto formativo-informativo “Chimica Amica” promosso dal CEFPAS e organizzato in collaborazione con il Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) che rappresenta l’autorità regionale competente dei regolamenti REACH (Registration, Evaluation, Authorisation And Restriction of Chemicals), CLP (Classification, Labelling and Packaging) e Biocidi, emanati nel 2006 dall’Unione Europea per prevenire l’esposizione al pericolo delle sostanze chimiche e garantirne un uso corretto e controllato.

Per conoscere le nuove norme

La complessità della materia e la sua trasversale applicazione richiedono momenti di formazione e informazione rivolti agli imprenditori e agli operatori economici a vario titolo interessati alla corretta applicazione dei principi e delle procedure Reach, CLP e Biocidi sia per la tutela della salute sia per la protezione dell’ambiente.

Domani primo incontro a Enna

A tal proposito, per supportare il mondo produttivo nella conoscenza del sistema regolatorio, il CEFPAS promuoverà in Sicilia un ciclo di incontri gratuiti in collaborazione con diversi partner che hanno condiviso le finalità del progetto “Chimica Amica”. Il primo incontro si svolgerà a Enna giovedì 10 marzo alle ore 15 presso l’Hotel “Federico II”.

Le ispezioni delle Asp

In questi mesi il CEFPAS ha formato gli ispettori, in forza alle nove Asp della Sicilia, incaricati di vigilare sul rispetto dei protocolli imposti dai regolamenti Ue e, in caso di inosservanza, applicare le relative sanzioni amministrative che – nei casi più gravi – possono comportare conseguenze penali e l’interdizione dell’attività produttiva.

I partner

Gli altri partners istituzionali del progetto “Chimica Amica” sono: l’Assessorato alle Attività Produttive, l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, MIUR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia. Aderiscono all’iniziativa anche ANGA Sicilia Giovani di Confagricoltura, ANID Associazione Nazionale Imprese di Disinfestazione, Confindustria Catania, Confindustria Siracusa, l’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Sicilia, Sicindustria – Enterprise Europe Network (EEN).

L’evento è gratuito e non è necessaria l’iscrizione. L’accesso è consentito previa esibizione del Green Pass e dell’uso della mascherina FFP2.