Una tradizione millenaria dello street food siciliano

Arriva Santa Lucia, accarne o abburro ma che sia Arancina day. Il 13 dicembre è il giorno di Santa Lucia è l’Arancina day in tutta la Sicilia. Per rendere omaggio alla Santa che pose fine alla carestia, per un giorno non si pensa a colesterolo e trigliceridi. In media, il 13 dicembre, soltanto a Palermo, si consumano quasi due milioni di arancine. Non mancano, dunque, i fedeli a una tradizione gastronomica che vanta quasi un millennio di storia. Lo sbarco dell’arancina in Sicilia, infatti, si fa risalire al periodo della dominazione araba nell’isola, dieci secoli fa.

Arancino o arancina?

L’eterna disputa sulla declinazione di questo manicaretto è acqua passata. Chiamatela come volete, arancino o arancino, ma non abbandoniamo questa gustosa tradizione. Anche perché l’arancina deve difendersi da molti detrattori. Nella lista di chi vorrebbe estinguere questa tradizione gastronomica non si iscrivono soltanto i maniaci della salute a tutti i costi. Per molti, in fondo l’arancina non è altro che un palla di riso fritta. Sciocchezze: l’arancina è una fede, un atto di devozione allo street food siciliano. Sul piano tecnico, l’arancina è proprio questo, una “palla di riso ” ripiena di condimento, che viene impanata e fritta. Il risultato è una sfera croccante fuori, dal cuore morbido. Si mangia tutti i giorni ed a tutte le ore. Da gustare nelle versioni “abburro” e “accarne”.

La forma dell’arancina, una questione geopolitica

Esistono parecchie varianti di arancine, sia per il condimento, sia per la forma. La forma rotonda, ad esempio, è un marchio dello street food palermitano per l’arancina, mentre la forma conica si prepara nella Sicilia orientale. E la chiamano persino “arancino”. L’arancina tradizionale è quella “alla carne”. Alternativa altrettanto gustosa è quella al burro, dove per burro si intende una crema di burro, pezzetti di mozzarella, besciamella e dadini di prosciutto o mortadella. L’arancina al burro si caratterizza per una forma allungata.

Gli ingredienti per l’arancina alla carne

Kg 1 riso

2,5 di acqua

100 burro

30 di sale

2 bustine di zafferano

1 cipolla

1 carota

1 gambo di sedano

2 foglie d’alloro

un pizzico di chiodi di garofano in polvere

gr250 tritato suino

250 tritato bovino,

mezzo bicchiere di vino bianco

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

200 gr dipiselli surgelati sale q.b.

pepe q.b.

250 di caciocavallo grattugiato

Come preparare le arancine alla carne

La preparazione dell’arancina prevede molti passaggi complessi. Vediamo quali. Prima di tutto va preparato il riso. Quando è cotto, il riso va rovesciato su una teglia per farlo raffreddare. Nel frattempo si inizia a fare il ragù.

In un tegame largo mettere la cipolla la carota e il gambo di sedano tritati finemente con un filo d’olio. Fare andare a fuoco lento dopo qualche minuto versare la carne suina e la carne bovina e farla rosolare, Quando la carne sarà rosolata, alzare la fiamma, sfumare col vino bianco e fare evaporare, aggiungere l’alloro e la polvere dei chiodi di garofano quindi i piselli ed il concentrato di pomodoro sciolto in un bicchiere d’acqua tiepida Aggiungere altri due bicchieri d’acqua aggiustare di sale e di pepe e fare cuocere a fuoco lento per circa un ora e mezza. Finita la cottura fare raffreddare togliere le foglie d’alloro e quando tutto sarà tiepido aggiungere il caciocavallo mescolando

Con il riso e il ragù pronti, possiamo assemblare le nostre arancine. Prendiamo sul palmo della mano una manciata di riso e formiamo una palla, grande quanto un’arancia. Scaviamo un foro nella e lo riempiamo con la polpetta del ragù. A questo punto l’arancina va chiusa e compattata. Prima di friggere le arancine, bisogna passarle in una pastella leggera (la lega) fatta da acqua e farina. Poi le arancine vanno ripassate nel pangrattato. A questo punto, non resta che friggere le arancine.