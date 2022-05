La ricetta con mozzarella e filetti di acciuga

Arrivano i fiori di zucca ed è subito una festa di colori in cucina. Non forniscono un apporto nutrizionale particolarmente ricco ma, a loro vantaggio, c’è anche offrono un contenuto energetico moderato: 100 grammi di fiori di zucca contengono soltanto 12 kcal. Insomma, tanto gusto e pochissime calorie. A molti sembra strano mangiare i fiori della pianta anziché il frutto, le foglie o il fusto. In realtà, facciamo la stessa cosa con molti altri ortaggi; tra i fiori commestibili di maggior consumo ricordiamo: carciofi, cavolfiori, broccoli e cime di rapa. I fiori di zucca portano una nota di creatività in cucina: si possono cucinare e farcire in mille modi. In realtà si possono trovare tutto l’anno, ma la stagione prediletta di questi fiori va da fine aprile sino ad ottobre.

Gli ingredienti dei fiori di zucca ripieni

12 fiori di zucchina

1 mozzarella fiordilatte

acciughe sottosale

3 cucchiai di farina 00

1 cucchiaio di olio d’oliva

2 albumi d’uovo

olio di semi per friggere

Ecco la ricetta dei fiori di zucca ripieni

Preparare 12 cubetti di fiordilatte e 12 pezzetti di acciuga sotto sale. Dopo aver sciacquato i fiori e averli asciugati con attenzione in un canovaccio, riempirli con l’acciuga e la mozzarella, eliminando il pistillo interno. Finita l’operazione di farcitura, accomodarli con cura su un piatto e preparare la pastella. Mescolare velocemente i cucchiai di farina 00, 2/3 di una tazza d’acqua tiepida, unita tutta in una volta, aggiungere una presa di sale e infine incorporare un cucchiaio d’olio. Mentre questo impasto riposa, montare le 2 chiare d’uovo a neve fermissima. Incorporare l’albume montato con movimento dal basso verso l’ alto. Friggere pochi fiori alla volta in olio caldissimo per evitare che la temperatura dell’olio si abbassi. Sgocciolare su carta per fritti e servire i fiori di zucca caldissimi.