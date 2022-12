Dall'Immacolata in poi si trova sulle nostre tavole

Il baccalà fritto in pastella è un piatto che dall’inizio di dicembre inizia a fare capolino nella nostra tavola. E’ un cibo da mangiare a scottadito nelle serate di festa, a partire dall’8 dicembre, la giornata in cui si cominciano a celebrare le feste natalizie. Prodotto tipico di menù natalizio dell’Italia meridionale ha tuttavia delle origini poco chiare.

Esiste una grande disputa: è un piatto della cucina romana o di quella napoletana? Non lo sapremo mai. Di sicura, la storia ci ricorda che il baccalà arriva in Italia al tempo delle repubbliche Marinare. A Napoli ed a Roma iniziò a diffondersi agli inizi del 1500. Era considerato una pietanza per i poveri. Il successo di questa pietanza è legato anche alla Controriforma. La Chiesa aveva proibito il consumo di carne nei giorni comandati, e così la gente cambiò le sue abitudini alimentari consumando più pesce. Baccalà e stoccafisso, importati in Italia dai mercanti del nord, divennero un classico della nostra tavola. anche per il loro costo contenuto.

Gli ingredienti per il baccalà fritto in pastella

500 gr. di baccalà dissalato e ben asciugato

350 gr. di farina tipo 00 o tipo 0

300 gr. di acqua

2 cucchiai di albume d’uovo

10 gr. di sale

2,5 gr. di lievito di birra secco (un cucchiaino scarso), oppure 8-10 gr. di lievito di birra fresco

Mezzo cucchiaio di olio EVO

100 gr di farina (per panare il baccalà)

Olio di semi per friggere

Ecco come cucinare il baccalà fritto in pastella