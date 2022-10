Una ricetta semplice e saporita

Cosa succede se date del baccalà allo chef Cannavacciuolo? Semplice, anche uno degli alimenti meno nobili diventa un cibo gourmet. Lo si fa utilizzando la tecnica della “pizzaiola”. Con questa pensata, anche il baccalà assurge a ricetta prelibata. Il segreto di Cannavacciuolo in fondo è semplice: usare le migliori materie prime. Così, per valorizzare il sapore del piatto, lo chef più amato dagli italiani suggerisce di usare dei dolcissimi pomodori datterini. Di solito, la “pizzaiola” viene utilizzata nella preparazione delle carni. Per realizzare questa ricetta, il pesce viene cotto quasi a vapore e l’aggiunta degli aromi interviene sulla sapidità del baccalà. Nella versione di Cannavacciuolo, il pesce cucinato alla pizzaiola viene presentato adagiato su un letto di passata di pomodorini datterini arricchiti con della granella di olive nere e altri erbe aromatiche.

Ecco gli ingredienti per il baccalà alla pizzaiola

Baccalà dissalato, 2 tranci da 120 g;

Olive nere, 50 g;

Pomodori datterini,10;

Basilico;

Origano;

Cipollotto, 1 (parte bianca);

Aglio,1 spicchio;

Olio EVO;

Sale/Pepe.

Come preparare il baccalà alla pizzaiola