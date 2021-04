La showgirl argentina alle prese con un classico della cucina italiana

Belen Rodriguez e la pasta al pomodoro: missione impossibile

Belen Rodriguez, showgirl argentina sostiene di cucinare una pasta al pomodoro perfetta

Troppa cipolla, aglio, zucchine e un dado gelatinoso di brodo: ecco gli errori imperdonabili della Rodriguez

Ma per fortuna c’è Carlo Cracco con la ricetta perfetta degli spaghetti al pomodoro

La showgirl argentina Belen Rodriguez ha una passione per la cucina italiana. Per mostrare il suo talento ha girato un video per spiegare ai suoi fans come preparare la pasta al pomodoro. Nella versione della Rodriguez, la ricetta prevede l’utilizzo di due cipolle, aglio e grana padano. Addirittura sostiene di utilizzare delle zucchine al posto del basilico.

Diciamo la verità, questa ricetta vip è entrata nella galleria degli orrori culinari a fianco della leggendaria ricetta del pollo grigliato, firmata Elisabetta Canalis.

Per la pasta al pomodoro, Belen procede in questo modo. Dopo aver fatto a pezzi le cipolle le mette a soffriggere per poi aggiungere l’aglio. Quando la cipolla – in quantità esagerata, va detto – è dorata, Belen aggiunge la passata di pomodoro. Come formato di pasta, la showgirl sceglie i paccheri. Dopo la cottura al dente andranno saltati in padella con un po’ di grana. Sicuramente è un piatto da provare (cipolla a parte), ma non ha nulla a che vedere con la tradizionale spaghetti al pomodoro, il piatto più amato dagli italiani e il più conosciuto del mondo.

Mettendo da parte le tentazioni culinarie di Belen Rodriguez, rinfreschiamo la memoria. Ecco come si preparano i veri spaghetti al pomodoro. La ricetta è di Carlo Cracco.

Gli ingredienti per gli spaghetti al pomodoro

240 grammi di spaghetti

200 grammi di pomodoro

Uno spicchio d’aglio

Tre foglie di basilico

Olio extravergine d’olia

sale

Come preparare degli spaghetti al pomodoro a regola d’arte (Belen Rodriguez ci perdoni)

Tagliate i pomodori a quadrati regolari e fateli soffriggere in padella con olio e uno spicchio d’aglio, per un paio di minuti. Regolate di sale e aggiungete il basilico tagliato a julienne. La salsa va cotta fino a quando non sarà del tutto legata. Cuocete gli spaghetti al dente. Saltateli per un paio di minuti e dopo averli fatti riposare in padella, servite aggiungendo qualche foglia di basilico